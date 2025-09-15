σπιράλ: Πολιτικό θράσος της δημοτικής αρχής στο θέμα των σχολείων

Περιμέναμε να ξεκινήσει και επίσημα η σχολική χρονιά για να καταγράψουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σχολικά κτίρια του Δήμου Πατρέων, αναφέρει ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης σπιράλ με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά και συνεχίζει υπογραμμίζοντας τα εξής:

Υπενθυμίζουμε πως την ευθύνη για το κτιριακό των σχολικών μονάδων στη χώρα την έχουν αποκλειστικά οι αντίστοιχοι δήμοι. Επομένως οι όποιες ελλείψεις ή κακοτεχνίες υπάρχουν σήμερα στα σχολεία της Πάτρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ειδικά) βαραίνουν την δημοτική αρχή και την Αντιδημαρχία Παιδείας.

Ενδεχομένως δεν ήταν ξανά αρκετοί οι διαθέσιμοι πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί και χρονικοί), παρότι η παιδεία θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα και για τον Δήμο Πατρέων (και στην πράξη, γιατί στη θεωρία πάντα διατρανώνουν τα σχετικά «πιστεύω» τους ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του). Ας δεχτούμε, όμως, πως δεν έφτασαν ούτε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, ούτε οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών, ούτε τα χρήματα του προϋπολογισμού της δημοτικής αρχής, ούτε οι επιπλέον χρηματοδοτήσεις που ήταν διαθέσιμες φέτος για να διεκδικηθούν προκειμένου να συμπληρωθούν τα όποια κενά.

Τι συνέβη στην Πάτρα; Δεν διεκδικήθηκαν όσο θα έπρεπε οι επιπλέον πόροι, «πολεμήθηκαν» πολιτικά τα σχετικά εργαλεία από τον ίδιο τον δήμαρχο, αξιοποιήθηκαν όμως κανονικά σε κάποιες περιπτώσεις και, όπου παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις, αποδόθηκαν ευθύνες αλλού –πάντα αλλού!- σε εργολάβους, εξωτερικούς συνεργάτες, αστικά κόμματα κλπ. Και ενώ η δημοτική αρχή μόνη της αποφάσισε και ανακοίνωσε τη μη λειτουργία κάποιων σχολείων την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς(!), στην κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας απάντησε με το τετριμμένο και βολικό (αλλά κουραστικό και μη πειστικό πλέον): «φταίνε οι άλλοι».

Αυτοί φταίνε! Αποκλειστικά. Αυτοί που επέλεξαν να ξεκινήσουν τη φετινή χρονιά με αυτό το τερατώδες ψέμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να καυτηριάσουμε αυτή την παραπλάνηση. Πόσο μάλλον που υπάρχει και μία αλήθεια που σκοπίμως απέκρυψαν οι διοικούντες της Λαϊκής Συσπείρωσης: πολλά ακόμα σχολεία του δήμου είναι ακόμα ανέτοιμα να λειτουργήσουν πλήρως, λόγω κτιριακών ελλείψεων. Μια πρώτη πρόχειρη καταγραφή του σπιράλ ανέδειξε τουαλέτες που δεν φτιάχτηκαν, επισκευές που δεν έγιναν, άλλες που έμειναν στη μέση, σκαλωσιές που παραμένουν στα προαύλια, κακοτεχνίες, υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν κ.α.