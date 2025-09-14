Γιάννης Αντετοκούνμπο: Άμα φύγει ο Σπανούλης από την Εθνική, θα φύγω και εγώ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξεκάθαρος σε ότι αφορά το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με τον Βασίλη Σπανούλη.

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στην ομάδα όσο θα υπάρχει εκεί ο Βασίλης Σπανούλης.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι κάτι παραπάνω από καλές, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να εμπιστεύεται τυφλά τον “Kill Bill”.