Γάζα: Την εγκαταλείπουν όπως μπορούν οι κάτοικοι - Ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του

Σε έναν σκονισμένο δρόμο ανάμεσα στα ερείπια μια συνεχής ροή ανθρώπων που απομακρύνονται από την πόλη της Γάζας και κατευθύνονται προς τον νότο: κάποιοι στοιβαγμένοι σε φορτηγάκια ή κάρα, άλλοι με τα πόδια κρατώντας στα χέρια τους τσάντες ή μικρά παιδιά.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, αυξάνουν και τις εντολές εκκένωσης.

Ο στρατός του Ισραήλ θέλει να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη, ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, όπως τη χαρακτηρίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι ισραηλινές αρχές επεσήμαναν ότι αναμένουν πως «ένα εκατομμύριο» άνθρωποι θα φύγουν από την πόλη της Γάζας και θα κατευθυνθούν στο νότιο τμήμα του θύλακα. Ήδη τα περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί περισσότερες από μία φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι θα βρουν καταφύγιο ακόμη και στο νότιο τμήμα του θύλακα, καθώς το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις επανειλημμένα εναντίον περιοχών τις οποίες είχε χαρακτηρίσει «ανθρωπιστικές ζώνες».

Κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν να φύγουν, ενώ άλλοι εκφράζουν την ελπίδα οι Άραβες ηγέτες που συνεδριάζουν αύριο στο Κατάρ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να ακυρώσει τα σχέδιά του να επιτεθεί στην πόλη της Γάζας.

Ανάμεσα στο πλήθος που εγκαταλείπει την πόλη της Γάζας ήταν ένας άνδρας με ακρωτηριασμένα πόδια που προχωρούσε με πατερίτσες, ένα ζευγάρι με ένα νεογέννητο μωρό και ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο που κρατούσε στην αγκαλιά του ένα παιδί.

Κατά μήκος του παράκτιου δρόμου κοντά στη Νουσεϊράτ εξαντλημένες οικογένειες περπατούν αργά, μεταφέροντας τα υπάρχοντάς τους στο κεφάλι ή τους ώμους. Άλλοι είναι στριμωγμένοι ανάμεσα σε στρώματα σε καρότσες μικρών φορτηγών.

Ο 32χρονος Μοχάμεντ Γκαζάλ, που έφυγε από τη συνοικία Σουτζάια της Γάζας, δήλωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα εκεί δεν σταματούν.

«Ζούσαμε σε μια κατάσταση πανικού και ακραίου φόβου. Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από τα ξημερώματα, οι εκρήξεις είναι σφοδρές και τα πυρά συνεχή», εξήγησε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες μετά την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο στρατός του Ισραήλ επιχειρεί στο εσωτερικό τουλάχιστον τεσσάρων ανατολικών προαστίων της πόλης της Γάζας εδώ και εβδομάδες και έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος τριών από αυτά σε ερείπια.

«Επικίνδυνη» ζώνη

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολίτικης Προστασίας της Γάζας εκτίμησε ότι περίπου 68.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας.

Στο προάστιο Τελ αλ Χάουα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, «οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από τα ξημερώματα», δήλωσε η 45χρονη Ουμ Αλάα Σαάμπαν. «Δεν κοιμηθήκαμε τη νύκτα (...) ο θόρυβος από τους βομβαρδισμούς και της εκρήξεις δεν σταμάτησε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «βομβάρδισε πολλά σπίτια (...) Φοβόμαστε πολύ, τα παιδιά μου ούρλιαζαν από τον φόβο».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ απηύθυνε «έκτακτη προειδοποίηση» προς τους κατοίκους της περιοχής του λιμανιού στην πόλη της Γάζας και της συνοικίας Ρίμαλ, ζητώντας τους να κατευθυνθούν αμέσως προς τον νότο.

Το AFP είδε ισραηλινά φυλλάδια να προειδοποιούν εκ νέου τους κατοίκους της πόλης της Γάζας ότι βρίσκονται σε «επικίνδυνη ζώνη μαχών».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες σε αυτό το αστικό κέντρο τις τελευταίες ημέρες, ενώ έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους «να εντείνουν τον ρυθμό των στοχευμένων πληγμάτων (...) προκειμένου να πλήξουν τις τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς (...) και να περιορίσουν την απειλή στα στρατεύματα».

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο στο οποίο η Χαμάς είχε εγκαταστήσει, όπως ισχυρίστηκε, «θέσεις παρατήρησης για να ελέγχει τις μετακινήσεις (...) των στρατευμάτων στην περιοχή».

Όπως διευκρίνισε, την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσε πέντε κύματα αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, στοχοθετώντας περισσότερα από 500 σημεία, μεταξύ των οποίων θέσεις αναγνώρισης της Χαμάς, κτίρια στα οποία βρίσκονταν αποθήκες όπλων και έξοδοι τούνελ.

Η Χαμάς καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 1.600 κτίρια κατοικιών και 13.000 σκηνές από τις 11 Αυγούστου.

Τοπικοί αξιωματούχοι της Γάζας επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σήμερα σε όλο τον θύλακα από τα ισραηλινά πλήγματα, εκ των οποίων 28 μόνο στην πόλη της Γάζας.

Εξάλλου δύο ακόμη Παλαιστίνιοι πέθαναν από υποσιτισμό στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Συνολικά τουλάχιστον 422 άνθρωποι, ανάμεσά τους 145 παιδιά, έχουν πεθάνει από τον λιμό στη Γάζα.