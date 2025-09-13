Back to Top
Ηλεία: Σοκ στο Λάνθι – Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κτήμα του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας με τα αρχικά Π.Β. έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού

Σοκ… έχει προκαλέσει στην Ηλεία η τραγική είδηση ότι το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε νεκρός ένας 75χρονος άνδρας, μέσα στο κτήμα του στο χωριό Λάνθι του Δήμου Πύργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας με τα αρχικά Π.Β. έβαλε τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού, βυθίζοντας σε απορία τους δικούς του ανθρώπους αλλά και την τοπική κοινωνία.

Ο άνδρας ζούσε τα τελευταία χρόνια στην Αμαλιάδα, ωστόσο ήταν γνωστός σε ολόκληρη την Ηλεία, καθώς είχε υπηρετήσει στον χώρο της αυτοδιοίκησης σε δήμο του νομού και είχε αποκτήσει κύρος και αναγνώριση.

