Στοχευμένοι έλεγχοι σχολικών λεωφορείων, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Στοχευμένοι έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλη την χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ελέγχθηκαν 1.702 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν -203- παραβάσεις, και συγκεκριμένα:

· -54- για ταχογράφο,

· -30- για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

· -14- για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,

· -5- για έλλειψη πυροσβεστήρα,

· -8- για έλλειψη φαρμακείου,

· -2- για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,

· -21- για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,

· -10- για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,

· -1- για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας,

· -1- για φθαρμένα ελαστικά,

· -1- για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και

· -55- λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί σε όλη την Χώρα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Άλλωστε, οι προσπάθειες των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλη τη Χώρα είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με απώτερο στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές στον τομέα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και οδικής ασφάλειας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr.