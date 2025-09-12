Μποϊκοτάζ από την Ολλανδία στη Eurovision- Θα συμμετάσχει μόνο εάν αποκλειστεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό

Άλλη μία ευρωπαϊκή χώρα εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, ενώ συνεχίζεται η σύγκρουση στη Γάζα.

Αυτή τη φορά πρόκειται για την Ολλανδία, η οποία, μέσω του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα AvroTros, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026, εάν η EBU δεν αποκλείσει το Ισραήλ.

Μετά την Ιρλανδία και την Ισπανία, και η Ολλανδία προστίθεται στις χώρες που μποϊκοτάρουν τον μουσικό διαγωνισμό, θέτοντας ως όρο για τη συμμετοχή τους την αποβολή του Ισραήλ από τη διοργάνωση. Σε ανακοίνωσή του, ο AvroTros ανέφερε ότι η απόφαση αυτή επηρεάστηκε, μεταξύ άλλων, από τον υψηλό αριθμό δημοσιογράφων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα.

«Το AvroTros δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στην τρέχουσα κατάσταση, δεδομένων των συνεχιζόμενων και σοβαρών ανθρώπινων δεινών στη Γάζα. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας εκφράζει επίσης βαθιά ανησυχία για τη σοβαρή διάβρωση της ελευθερίας του Τύπου: τον σκόπιμο αποκλεισμό ανεξάρτητης διεθνούς δημοσιογραφίας και τα πολλά θύματα μεταξύ των δημοσιογράφων», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Επιπλέον, υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία παρέμβασης της ισραηλινής κυβέρνησης κατά την πιο πρόσφατη έκδοση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στον οποίο η εκδήλωση χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό μέσο. Αυτό αντιβαίνει στην απολιτική φύση του διαγωνισμού. Αυτές οι συνθήκες είναι ασυμβίβαστες με τις αξίες που εκπροσωπεί ο AvroTros ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας», σημειώνεται ακόμα.

«Σε περίπτωση που η EBU αποφασίσει να μην δεχτεί το Ισραήλ, η AvroTros θα συμμετάσχει ευχαρίστως του χρόνου», ξεκαθαρίζεται ακόμα στην ίδια ανακοίνωση.

Στην αντίπερα όχθη, η European Broadcasting Union (EBU) που οργανώνει τον διαγωνισμό ανακοίνωσε την Πέμπτη (12.09.2025) ότι κατανοεί τους προβληματισμούς και τις πεποιθήσεις για τον εξελισσόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

«Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συμμετοχές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τις γεωπολιτικές εντάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η EBU.

Σημειώνεται ότι ο RTE, ο Εθνικός Τηλεοπτικός και Ραδιοφωνικός Οργανισμός της Ιρλανδίας ανέφερε επίσης χθες ότι δεν θα πάρει μέρος στον διαγωνισμό το 2026 αν παραμένει σε αυτόν το Ισραήλ. Το ενδεχόμενο να απέχει και η Ισπανία και από τη Eurovision του 2026 προανήγγειλε σε δήλωσή του ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Ernest Urtasun.