Πάτρα: «Μελωδίες, χρώματα και φαντασία» το Σάββατο 13-9 για μικρούς και μεγάλους στο Πολύεδρο

Ο κύκλος των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνει κάθε Σάββατο το Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα) από το 1992, συνεχίζεται αυτό το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Στο καθιερωμένο ραντεβού με τα παιδιά, 10:30 το πρωί με 12:30 το μεσημέρι, στο εργαστήριο για τους μικρούς μας φίλους θα παίξουμε και θα δημιουργήσουμε με «Μελωδίες, χρώματα και φαντασία».

Στη συνέχεια, στη 1 το μεσημέρι ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων Mel Rosenberg, θα μας χαρίσει με την κιθάρα του, μελωδίες και γλυκά τραγούδια της δεκαετίας του ΄60. Στον κήπο του Πολύεδρου θα ακουστούν τραγούδια των Bob Dylan, Donovan, the Beatles, Peter Paul και άλλων....με μικρές ιστορίες σχετικά με τα τραγούδια, στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Σας περιμένουμε για ξέγνοιαστες στιγμές και αυτό το πρωινό του Σαββάτου, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2610277342 και στο polyedropatra1@gmail.com