Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον κατέδωσε ο πατέρας του

Οι αμερικανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον που ήταν από χθες ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, ο νεαρός φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στον πατέρα του, ο οποίος στη συνέχεια επικοινώνησε με τις αστυνομικές Αρχές.

Σύλληψη το βράδυ της Πέμπτης

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 11 μ.μ. τοπική ώρα το βράδυ της Πέμπτης στη Γιούτα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης και να συγκεντρωθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Τραμπ: Υπό κράτηση ο δράστης

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι συνελήφθη ο ύποπτος για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «κάποιος πολύ κοντινός» στον ύποπτο τον κατέδωσε. Πρόσθεσε ότι ελπίζει ο δολοφόνος του Κερκ να καταδικαστεί σε θάνατο.

Ο Τραμπ σε δηλώσεις του αποτίει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ και λέει ότι ήταν «σαν γιος» του: «Δεν έχω δει ποτέ νέους να προσχωρούν σε ένα άτομο όπως έκαναν με τον Τσάρλι», συμπλήρωσε. Στη συνέχεια σχολίασε ότι δεν ήθελε να δει το βίντεο της επίθεσης, προσθέτοντας ότι δεν ήθελε να θυμάται τον Κερκ με αυτόν τον τρόπο. Χαρακτήρισε «φρικτό» το βίντεο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την κράτηση του υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πέντε λεπτά πριν αρχίσει τη συνέντευξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη συμβολή των τοπικών αρχών στον εντοπισμό του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ. «Έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν και αυτό δούλεψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα τελευταία λόγια του ακροδεξιού ακτιβιστή πριν πέσει νεκρός από πυροβολισμούς

Η δολοφονία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας φόβους για ένα νέο κύμα «χάους και πολιτικής βίας». Το έγκλημα απέκτησε από την πρώτη στιγμή πολιτικές διαστάσεις, με τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του από το κίνημα MAGA να αναφέρονται στον Κερκ ως μάρτυρα που «έπεσε για τις ιδέες του».

Ο Κερκ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Ο συντηρητικός σχολιαστής, φορώντας ένα απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» και σκούρο παντελόνι, καθόταν σε καρέκλα κάτω από μια λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback». Είχε μόλις δεχτεί μια ερώτηση σχετικά με τις μαζικές δολοφονίες και τη βία των όπλων.

«Ξέρετε πόσοι Αμερικανοί τρανσέξουαλ υπήρξαν δράστες μαζικών δολοφονιών τα τελευταία 10 χρόνια;» ρώτησε ένα άτομο από το κοινό. Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών συνέχισε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;»

«Μετρώντας ή όχι τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ.

Στη συνέχεια ακούστηκε ο πυροβολισμός και ο Κερκ κατέρρευσε.