Μνημόσυνο για τον αγωνιστή της αγροτιάς Μήτσο Βλάχο στην Αιτωλοακαρνανία

Μνημόσυνο για τον αγωνιστή της αγροτιάς Μήτσο Βλάχο θα τελεστεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 10.30 π.μ. στην Πλατεία Κυψέλης, αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου, (Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης, Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς).

Ο Μήτσος Βλάχος από τη Λεπενού, ήταν αγωνιστής καπνοπαραγωγός. Υπήρξε παιδί πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα 6 των αγροτοκτηνοτρόφων, φτωχών και τίμιων βιοπαλαιστών Κωσταντίνου και Γεωργίας Βλάχου.

Ο Μήτσος Βλάχος, όπως διαβάσαμε σε παλαιότερο άρθρο της εφημερίδας Ριζοσπάστης, πλήρωσε με το αίμα του τον αγώνα των καπνοπαραγωγών για καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου. Στις 14 Σεπτέμβρη 1963, χιλιάδες αγρότες ξεσηκώθηκαν, ζητώντας από την τότε κυβέρνηση την άνοδο της τιμής του καπνού (που τότε έφτανε τις 30 δραχμές το κιλό). Απέκλεισαν τη γέφυρα του Σαμαρίου και τη Σφήνα (σημερινή Κυψέλη) και ξεκίνησαν πορεία προς το Αγρίνιο. Ομως, στο γεφύρι της Σφήνας, τους περίμεναν οι χωροφύλακες, οι οποίοι εκτελώντας διαταγές πυροβόλησαν στο ψαχνό.

Ο νεαρός Δημ. Βλάχος, 25 μόλις χρονών πυροβολήθηκε εν ψυχρώ στο κεφάλι, πληρώνοντας με το αίμα του την τιμή του καπνού, η οποία διπλασιάστηκε, φτάνοντας τότε τις 64 δραχμές.