Συμπλοκή νεαρών στη Λάρισα - 23χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι 22χρονο

Συμπλοκή νεαρών στη Λάρισα - 23χρονος τρ...

Ο δράστης μετά την επίθεση με το μαχαίρι τράπηκε σε φυγή αλλά συνελήφθη από την αστυνομία

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας νεαρός 22 χρόνων, στη Λάρισα, το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η άγρια επίθεση έγινε στη συνοικία της Νεράιδας, στη Λάρισα, όταν μία παρέα περίπου 5 ατόμων ξεκίνησε να καυγαδίζει άγρια. Τότε, ο 23χρονος έβγαλε το αιχμηρό αντικείμενο και επιτέθηκε στο θύμα, τραυματίζοντας τον στο πόδι.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Λάρισας για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ο δράστης μετά την επίθεση με το μαχαίρι τράπηκε σε φυγή αλλά συνελήφθη.

Πλέον οι κατηγόριες οι οποίες τον βαρύνουν είναι για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πληροφορίες από larissanet.gr

