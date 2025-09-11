Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά και κρανίο στο Ψυχικό

Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά και κρανίο στο Ψυχικό

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που περισυνέλλεξαν τα οστά, τα οποία στάλθηκαν για ανθρωπολογική εξέταση.

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ένας περαστικός στο Ψυχικό. Συγκεκριμένα, εντόπισε πάνω σε ένα βράχο, κοντά στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά και ειδοποίησε τις αρχές.

 Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που περισυνέλλεξαν τα οστά, τα οποία στάλθηκαν για ανθρωπολογική εξέταση.

 Το τοπικό αστυνομικό τμήμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Βλάβη στα τηλέφωνα του κτιρίου του Κοινωνικού Οργανισμού

Πάτρα: Μπήκε να κλέψει αλλά τον κατάλαβε περίοικος- Παράτησε τα κοσμήματα κι έφυγε

Αιγιάλεια: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια καταστήματος για διατάραξη κοινής ησυχίας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Οστά Αστυνομία

Ειδήσεις