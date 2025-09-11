Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά και κρανίο στο Ψυχικό

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ένας περαστικός στο Ψυχικό. Συγκεκριμένα, εντόπισε πάνω σε ένα βράχο, κοντά στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά και ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που περισυνέλλεξαν τα οστά, τα οποία στάλθηκαν για ανθρωπολογική εξέταση.

Το τοπικό αστυνομικό τμήμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.