Πάτρα: Σεπτέμβριος με...Σκιές και Μάσκες

Τα δημιουργικά εργαστήρια του έργου «Σκιές και Μάσκες – Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού», που υλοποιούνται από την ΚΕΔΗΠ (Κοινωφελή Επιχείρηση) – Καρναβάλι Πάτρας, ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους και σας περιμένουν, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Τα εργαστήρια έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, με ενθουσιασμό και δημιουργική διάθεση, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να μάθουν, να εμπνευστούν και να ζήσουν από κοντά μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία.
Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εργαστηρίων εδώ.
Υπάρχει & ένα νέο εργαστήριο που αφορά Είδη και τεχνικές ηχοληψίας με τον Διονύσιο Μπάστα. Tα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο NoiseBox Studio, Παλαιών Πατρών Γερμανού 178. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.
Μέσα από το έργο «Σκιές και Μάσκες - Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού», τα Παλαιά Σφαγεία μεταμορφώνονται σε ένα σύγχρονο κέντρο κατάρτισης, καινοτομίας και πολιτιστικής έκφρασης, με πρωταγωνιστές το Πατρινό Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών!
Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί νέους δρόμους δημιουργίας και να διαμορφώσουμε το μέλλον της πολιτιστικής βιομηχανίας στην Πάτρα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
