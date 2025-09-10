Πάτρα: Σεπτέμβριος με...Σκιές και Μάσκες

Τα δημιουργικά εργαστήρια του έργου «Σκιές και Μάσκες – Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού», που υλοποιούνται από την ΚΕΔΗΠ (Κοινωφελή Επιχείρηση) – Καρναβάλι Πάτρας, ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους και σας περιμένουν, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Τα εργαστήρια έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025, με ενθουσιασμό και δημιουργική διάθεση, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να μάθουν, να εμπνευστούν και να ζήσουν από κοντά μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εργαστηρίων εδώ.