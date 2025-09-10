Το Επιμελητήριο Αχαΐας στη Διεθνή Έκθεση SeaTrade Europe 2025

Με στρατηγικό στόχο την ένταξη της Πάτρας στον χάρτη της κρουαζιέρας, το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει στην ευρωπαϊκή Έκθεση για την κρουαζιέρα, «SeaTrade Europe 2025», η οποία πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο Αμβούργο.

Στην Έκθεση, το Επιμελητήριο Αχαΐας εκπροσωπεί ο Α΄ αντιπρόεδρός του, Αντώνης Κουνάβης, ο οποίος θα παρουσιάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάτρας που είναι επαρκή για την επίτευξη ενός στόχου με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη της Αχαΐας.

Στην αποστολή συμμετέχει, επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Λαυρέντη Βασιλειάδη.

Η SeaTrade Europe είναι μια από τις σημαντικότερες διεθνώς Εκθέσεις στον τομέα της κρουαζιέρας και συγκεντρώνει διαχρονικά όλους τους ηγέτες του κλάδου, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις γύρω από την κρουαζιέρα με βάση την καινοτομία, την αριστεία και τη βιωσιμότητα στις σχετικές λιμενικές λειτουργίες.