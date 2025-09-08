Επιτυχής παρουσία του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια και την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων.

Η ΔΕΘ αποτελεί κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό της χώρας, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να συναντήσουν νέους πελάτες, συνεργάτες και να αναδείξουν την ποιότητα και την καινοτομία τους.

Φέτος, οι 6 επιχειρήσεις του νομού που βρίσκονται στη ΔΕΘ μαζί με το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι οι εξής:

Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων

Flarmio Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Π. Μηλιτσόπουλος ΑΕ

ΛΙΑΝΟΣ Κ.

Dynacomp AEBE

Παναγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών (ΠΕΣ).

Από τις πρώτες δύο ημέρες της έκθεσης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα περίπτερα των έξι (6) αχαϊκών επιχειρήσεων που συμμετέχουν έχουν προσελκύσει πλήθος επισκεπτών. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις, να γνωρίσουν παραδοσιακά και σύγχρονα προϊόντα αλλά και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις της Αχαΐας.

Τα περίπτερα επισκέφθηκαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, ο Α’ αντιπρόεδρος Αντώνης Κουνάβης καθώς και ο υπεύθυνος στήριξης επιχειρήσεων, Γιάννης Χριστόπουλος, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους εκθέτες και επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων δράσεων για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής.