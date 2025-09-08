Επιτυχής παρουσία του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

«Πάντα στην πρώτη γραμμή για τις ανάγκες των μελών μας», ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεόδωρος Λουλούδης
Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας έμπρακτα την εξωστρέφεια και την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων.
Η ΔΕΘ αποτελεί κορυφαίο εκθεσιακό θεσμό της χώρας, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να συναντήσουν νέους πελάτες, συνεργάτες και να αναδείξουν την ποιότητα και την καινοτομία τους.
Φέτος, οι 6 επιχειρήσεις του νομού που βρίσκονται στη ΔΕΘ μαζί με το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι οι εξής:
Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύτων
Flarmio Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Π. Μηλιτσόπουλος ΑΕ
ΛΙΑΝΟΣ Κ.
Dynacomp AEBE
Παναγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών (ΠΕΣ).
Από τις πρώτες δύο ημέρες της έκθεσης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα περίπτερα των έξι (6) αχαϊκών επιχειρήσεων που συμμετέχουν έχουν προσελκύσει πλήθος επισκεπτών. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις, να γνωρίσουν παραδοσιακά και σύγχρονα προϊόντα αλλά και να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις της Αχαΐας.
Τα περίπτερα επισκέφθηκαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, ο Α’ αντιπρόεδρος Αντώνης Κουνάβης καθώς και ο υπεύθυνος στήριξης επιχειρήσεων, Γιάννης Χριστόπουλος, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους εκθέτες και επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων δράσεων για την ανάδειξη της τοπικής παραγωγής.
Η παρουσία του Επιμελητηρίου στην 89η ΔΕΘ εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της εξωστρέφειας, με στόχο οι επιχειρήσεις της Αχαΐας να κερδίσουν νέα ερείσματα στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, προβάλλοντας ταυτόχρονα την πλούσια επιχειρηματική και γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης δήλωσε χαρακτηριστικά τα εξής:
«Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για την προβολή των επιχειρήσεών μας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο της παρουσίας μας, λάβαμε μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, με τον Α’ αντιπρόεδρο Αντώνη Κουνάβη και τον υπεύθυνο στήριξης επιχειρήσεων Γιάννη Χριστόπουλο, συμβάλλοντας ενεργά στον διάλογο για την ανάπτυξη και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, προωθώντας τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μελών του».
