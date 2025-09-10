Η stand up κωμικός Κατερίνα Βρανά έρχεται στην Πάτρα

Με την παράσταση “Best Hits” την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στο θέατρο Πάνθεον
Η γνωστή και αγαπητή κωμικός τoυ δημοφιλούς είδους της stand up comedy, Κατερίνα Βρανά θα έρθει στην Πάτρα! Η Κατερίνα Βρανά που για πολλά χρόνια είχε ζήσει και δουλέψει ως ηθοποιός στην Αγγλία, συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και έρχεται στην Πάτρα, για μια μόνο απολαυστικά αστεία βραδιά.
Η Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσει την παράσταση “Best Hits” στις 23 Οκτωβρίου στο θέατρο Πάνθεον, στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη.
Η κορυφαία κωμικός θα κάνει μια απολαυστική αναδρομή στα μεγαλύτερά της σουξέ, τα best of από τις τέσσερις sold out παραστάσεις της «Φέτα με τη Βασίλισσα», «About Sex», «Staying Alive-Σχεδόν Πέθανα» και «Ντερμπεντέρισσα».
Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει:
-Τις ξεκαρδιστικές εμπειρίες μιας Ελληνίδας που έζησε 20 χρόνια στην Αγγλία.
-Μια ματιά στις πιο αστείες ανησυχίες κι απορίες που έχουμε όλοι γύρω από το sex.
-Μια αναδρομή στην περιπέτεια της υγείας της με τον δικό της μοναδικό τρόπο και μικρά tips που της επιτρέπουν να το γλεντά no matter what.
-Κι απίστευτα απολαυστικές παρατηρήσεις όσων ζούμε σήμερα και συχνά δεν θίγουμε.
Αυτή η παράσταση είναι η τρανή απόδειξη πως τίποτα δεν σταματά την Κατερίνα Βρανά από τον απώτερο σκοπό της:
Να γίνει Κυρίαρχος του Πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο!, όπως με χιούμορ αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Κατερίνα Βρανά - “Best Hits”
Διάρκεια: 90 λεπτά.
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον, Δημ. Γούναρη 34 Πάτρα, τηλ: 2610325778.
Ώρα προσέλευσης: 20:00
Ώρα έναρξης παράστασης: 21:00.
Εισιτήρια: 15 € (γενική είσοδος), 12 € (ΑμεΑ).
Προπώληση: more.com
