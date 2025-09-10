Η stand up κωμικός Κατερίνα Βρανά έρχεται στην Πάτρα

Η γνωστή και αγαπητή κωμικός τoυ δημοφιλούς είδους της stand up comedy, Κατερίνα Βρανά θα έρθει στην Πάτρα! Η Κατερίνα Βρανά που για πολλά χρόνια είχε ζήσει και δουλέψει ως ηθοποιός στην Αγγλία, συγκέντρωσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και έρχεται στην Πάτρα, για μια μόνο απολαυστικά αστεία βραδιά.

Η Κατερίνα Βρανά θα παρουσιάσει την παράσταση “Best Hits” στις 23 Οκτωβρίου στο θέατρο Πάνθεον, στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη.

Η κορυφαία κωμικός θα κάνει μια απολαυστική αναδρομή στα μεγαλύτερά της σουξέ, τα best of από τις τέσσερις sold out παραστάσεις της «Φέτα με τη Βασίλισσα», «About Sex», «Staying Alive-Σχεδόν Πέθανα» και «Ντερμπεντέρισσα».

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει:

-Τις ξεκαρδιστικές εμπειρίες μιας Ελληνίδας που έζησε 20 χρόνια στην Αγγλία.

-Μια ματιά στις πιο αστείες ανησυχίες κι απορίες που έχουμε όλοι γύρω από το sex.

-Μια αναδρομή στην περιπέτεια της υγείας της με τον δικό της μοναδικό τρόπο και μικρά tips που της επιτρέπουν να το γλεντά no matter what.

-Κι απίστευτα απολαυστικές παρατηρήσεις όσων ζούμε σήμερα και συχνά δεν θίγουμε.

Αυτή η παράσταση είναι η τρανή απόδειξη πως τίποτα δεν σταματά την Κατερίνα Βρανά από τον απώτερο σκοπό της:

Να γίνει Κυρίαρχος του Πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο!, όπως με χιούμορ αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.