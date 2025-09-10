Γη της Ελιάς - Ο Επίλογος: Πότε κάνει πρεμιέρα ο 5ος και τελευταίος κύκλος

Επιστρέφει με νέο κύκλο και νέα επεισόδια η δραματική σειρά του MEGA “Η Γη της Ελιάς“, με τη συναρπαστική συνέχεια να δίνεται την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Μετά το πρώτο, καθηλωτικό trailer της σειράς, έξι νέα teaser εντείνουν την αγωνία των τηλεθεατών, που περιμένουν με ανυπομονησία την πρεμιέρα του πέμπτου και τελευταίου κύκλου, που στην ουσία αποτελεί και τον Επίλογο της σειράς.

Βεντέτα. Τιμωρία. Αθωότητα. Απειλή. Ομηρία. Εκδίκηση.

Πάνω σε αυτές τις έξι θεματικές ενότητες, σύντομα βίντεο με τους χαρακτήρες της σειράς, προϊδεάζουν το κοινό για τις δραματικές εξελίξεις, τις ανατροπές και τις συγκρούσεις που θα κυριαρχήσουν στον νέο κύκλο.

Κάθε ένα αποκαλύπτει μια νέα διάσταση της ιστορίας, καθώς οι χαρακτήρες της σειράς θα βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρές προσωπικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Γη της Ελιάς – Ο Επίλογος: Δείτε τα βίντεο

Βεντέτα