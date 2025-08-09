Back to Top
Η γη της ελιάς: Πάθη, εκδίκηση και ενοχές έρχονται στα νέα επεισόδια

Το τρέιλερ της τελευταίας σεζόν δίνει μία... γεύση για όσα θα συμβούν

Ο 5ος και τελευταίος κύκλος της επιτυχημένης δραματικής σειρά του MEGA, «Η γης ελιάς» που λέγεται και «Ο επίλογος» έρχεται τη νέα σεζόν για να κρατήσει συντροφιά ξανά στους τηλεθεατές.

Η αγωνία για την εξέλιξη των ιστοριών στη «Γη της ελιάς» κορυφώνεται, καθώς νέα πρόσωπα μπαίνουν στην ιστορία, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τα ζητήματα που απασχολούν τους κεντρικούς ήρωες. 

Τα πάθη, η εκδίκηση, οι ενοχές και τα τραγικά γεγονότα «πλέκουν» έναν ασφυκτικό ιστό γύρω από τους ήρωες της Μάνης και στο καθηλωτικό τρέιλερ της 5η σεζόν η ένταση χτυπά κόκκινο, καθώς οι σκιές του παρελθόντος επιστρέφουν με ορμή και τα μυστικά που θάφτηκαν βαθιά αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια.

Το κοινό, που ακολουθεί πιστά την επιτυχημένη παραγωγή του MEGA, ετοιμάζεται να ζήσει την κορύφωση μιας ιστορίας που αγαπήθηκε όσο λίγες.

Ο 5ος κύκλος έρχεται το φθινόπωρο και φέρνει μαζί του ανατροπές που θα καθηλώσουν, ιστορίες που θα συγκινήσουν και εξελίξεις που θα μείνουν αξέχαστες.

