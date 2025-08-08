Ο Μάριος Αθανασίου έδωσε spoiler για τη «Γη της ελιάς»: Τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται

Ο Μάριος Αθανασίου παραχώρησε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη νέα του τηλεοπτική δουλειά που είναι ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς».

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε την Πέμπτη (07.08.2025) στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» του OPEN και τη ρεπόρτερ Σοφία Μανουσακίδου, όπου αναφέρθηκε στον ρόλο του Αντώνη που έχει αναλάβει, δίνοντας ένα μικρό spoiler για όσα πρόκειται να συμβούν στη «Γη της ελιάς» την 5η σεζόν.

«Είναι μία συνεργασία έκπληξη και το λέω, γιατί ούτε κι εγώ το φανταζόμουν. Ήθελα να συνεργαστώ με τα παιδιά, το είχα κάποια στιγμή στο μυαλό μου», είπε αρχικά για τη συνεργασία του με τον Αντρέα Γεωργίου, τον Κούλλη Νικολάου και τη Βάνα Δημητρίου.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα… Εγώ αυτό που θέλω να πω μόνο είναι ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται! Από τα επεισόδια που έχω διαβάσει μέχρι τώρα και τα γυρίσματα που έχω κάνει, αυτό που βλέπεις… δεν είναι αυτό που είναι», είπε για όσα πρόκειται να συμβούν στη συνέχεια της σειράς, με τη ρεπόρτερ να αναφέρει ότι ο ήρωας θα μπλέξει ερωτικά με μία γυναίκα που κινείται στον κύκλο του Δημοσθένη.

Παράλληλα, ο Μάριος Αθανασίου μίλησε για την παράσταση «Δώρο γενεθλίων», όπου πρωταγωνιστεί φέτος το καλοκαίρι.

«Συνέχεια συμβαίνει να λέω αστεία στη σκηνή που εγώ νομίζω ότι είναι αστεία και ο κόσμος δεν γελάει. Πάνε… άπατα! Λες κάτι και δεν ακούγεται τίποτα και λες “Παναγία μου, να ανοίξει μία τρύπα να κρυφτώ”. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Δεν είμαι ούτως ή άλλως και φύσει κωμικός, δεν έχω αυτή την ικανότητα», είπε με μεγάλη ειλικρίνεια.

Επίσης ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι έχει δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις για παρουσίαση εκπομπής αλλά έως τώρα δεν έχει βρεθεί το κατάλληλο project και η σωστή στιγμή για να το κάνει.

«Με έχουν σκεφτεί για διάφορα project για παρουσίαση, αλλά δεν θα το κάνω. Για φέτος δεν έχω μιλήσει ακόμα, στο λέω ειλικρινά. Για άλλες σεζόν έχω μιλήσει. Ήταν κοντά, ήταν κάτι που το ήθελα κι εγώ. Απλώς συνήθως πρέπει να είναι κάτι που να είναι κοντά σε εμένα. Ήταν κοντά σε εμένα. Εντάξει, κάποια στιγμή επιλέγουν έναν άλλο άνθρωπο, κάποια στιγμή θα επιλέξουν εσένα. Έτσι πάει αυτό», δήλωσε.

Τέλος, ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε ότι το φετινό καλοκαίρι δεν πρόκειται να πάει διακοπές, αλλά δεν τον στενοχωρεί ιδιαίτερα το γεγονός αυτό.