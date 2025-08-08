Καλά θα πάει κι αυτό: Το καστ και οι πρώτες backstage φωτογραφίες της νέας σειράς της ΕΡΤ1

Το «Καλά θα πάει κι αυτό» δεν είναι κωμωδία, δεν είναι δράμα, δεν είναι ρομάντζο. Είναι όλα αυτά μαζί και τίποτα απ’ αυτά. Υπάρχει έρωτας στον αιώνα και στο κόσμο του Α.Ι.; Πώς είναι να ζεις σε έναν κόσμο όπου μια εφαρμογή ξέρει να αγαπά καλύτερα από εσένα; Οι άνθρωποι σταμάτησαν να μιλούν. Άρχισαν να στέλνουν μηνύματα. Έμαθαν να πατούν καρδούλες. Και τελικά, για να είναι απόλυτα σίγουροι, το ανέθεσαν κι αυτό σε μια εφαρμογή.

Η παραγωγή της σειράς, έχοντας εξασφαλίσει ένα εξαίρετο καστ ηθοποιών, φιλοδοξεί να μας κάνει να γελάσουμε, να συγκινηθούμε, να αναλογιστούμε, αλλά και να ταυτιστούμε με τους ήρωες. Τα γυρίσματα έχουν, ήδη, ξεκινήσει και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Πρόσφατα, γυρίστηκαν τα δύο teaser της σειράς σε γνωστή παραλία της Αττικής και οι φωτογραφίες που κατέγραψε ο φακός της ΕΡΤ αποτυπώνουν τη μοναδική ατμόσφαιρα μεταξύ των συντελεστών.

Στη σειρά της δημόσιας τηλεόρασης πρωταγωνιστούν πολλοί αγαπημένοι ηθοποιοί, όπως οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Μαρία Λεκάκη, Κώστα Κόκλα, Γιάννη Ζουγανέλη, Ντόρα Μακρυγιάννη, Μαρία Κωνσταντάκη, Ελισάβετ Γιαννάκου, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Πέτρο Σκαρμέα, Πάρι Θωμόπουλο, Τζίνι Παπαδοπούλου, Ίαν Στρατή, Ευθύμη Γεωργόπουλο, Ελένη Φιλίνη, Έρρικα Μπίγιου και Στέλλα Κοσμοπούλου, ενώ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της Μιχαέλας και του Πάρη κρατούν η Κωνσταντίνα Κλαψινού και ο Γιώργος Χριστοδούλου.

Μία νέα σειρά με την υπογραφή του Δημήτρη Αποστόλου έρχεται τον Σεπτέμβριο στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 και θα έχει τίτλο «Καλά θα πάει κι αυτό», σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη.

Η υπόθεση

Ο Πάρις και η Μιχαέλα μεγάλωσαν μαζί, σε μια παραθαλάσσια πόλη που μύριζε αλάτι, αναμνήσεις, αθωότητα, αλλά και ψέμα, καταπιεσμένο συναίσθημα και απωθημένα. Οι δυο τους, δεμένοι με εκείνο το νήμα που δεν είχε όνομα. Δεν ήταν ούτε φιλία, ούτε έρωτας, ούτε αίμα. Ήταν όλα μαζί. Μέχρι που δεν ήταν τίποτα. Τον έρωτα, δεν τον σκοτώνεις με μαχαίρι.

Τον σκοτώνεις με μια κουβέντα που δεν έπρεπε να είχε ειπωθεί. Μια φράση του Πάρι τα γκρέμισε όλα. Εκείνη, που τον άκουσε χωρίς να έπρεπε, έφυγε. Ο Πάρις βυθίστηκε στον μοναχικό του κόσμο και έκανε αυτό που κάνουν οι λυγισμένοι άνθρωποι με υψηλό I.Q.

Δεν έγραψε ποίημα, δεν έγραψε γράμμα. Έγραψε κώδικα. Η πλατφόρμα Α.Ι. εφαρμογών, «NEEDS», γεννήθηκε απ’ την ανάγκη του να αγαπηθεί, χωρίς να εκτεθεί. Είναι ένας αλγόριθμος που σε καταλαβαίνει καλύτερα απ’ τη μάνα σου, και μερικές φορές καλύτερα κι απ’ τον εαυτό σου.

Πέντε χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους ξανασυναντιούνται. Τυχαία; Ο Πάρις επιστρέφει αγνώριστος, επιτυχημένος, κομψός και επιβεβαιωμένος. Το νέο look κρύβει τα παλιά «ρούχα»… Αφού είναι το ίδιο κατεστραμμένος όπως τον άφησε η Μιχαέλα. Το δημιούργημά του… η «NEEDS», είναι πλέον το σύστημα που κυβερνά τις ζωές όλων. Η Μιχαέλα μπλέκεται στον ιστό της. Στην εταιρεία που έγινε το πιο δυνατό κοινωνικό φαινόμενο. Εκεί ανακαλύπτει πως οι άνθρωποι δεν άλλαξαν απλώς, αλλά έδωσαν στο Α.Ι. όλα όσα δεν ήθελαν να κουβαλάνε: τον πόνο, τον έρωτα, την απόρριψη, τις ενοχές τους. Και κάπου εκεί αρχίζει η ιστορία.

Γύρω τους, ένας μικρόκοσμος εθισμένος σε έρωτες, μισές αλήθειες και ολόκληρους πανικούς. Μανάδες που κρατούν τις ισορροπίες σαν να φέρουν πυρηνικό όπλο. Ψυχολόγοι που δεν θεραπεύουν, αλλά σκηνοθετούν. Επενδυτές που νομίζουν ότι η αγάπη είναι business plan. Και στη μέση όλων, το Α.Ι., που έχει πάρει τη θέση που κάποτε κρατούσε η τύχη, η μοίρα, ή έστω η μάνα σου. Ένα A.I. που καταγράφει συναισθήματα… χωρίς να τα έχει. Που μαθαίνει από σένα. Που θυμάται τα λάθη σου. Που κάνει match με βάση τα απωθημένα σου. Επειδή το θέμα δεν είναι πια τι έχεις ανάγκη, αλλά ποιος ξέρει τι έχεις ανάγκη.