Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πόσο τυχερή είμαι που ζω αυτή τη στιγμή, χωρίς πίεση, χωρίς φασαρία

Με θέα το απέραντο γαλάζιο, τη γαλήνη της φύσης και την αλμύρα της θάλασσας, η Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου περνά ήρεμες ημέρες σε κάποιο νησί του Αιγαίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, άβαφτη και εμφανώς χαλαρή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις γεμάτες ηρεμία και ευγνωμοσύνη.

Σε ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, περιγράφει την απλότητα μιας ήσυχης ημέρας μπορεί να γίνει πηγή ευγνωμοσύνης, όταν αφήσεις χρόνο στον εαυτό σου να την απολαύσει.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

«Αγαπημένο μου ημερολόγιο, σήμερα ξύπνησα αργά, γύρω στις δώδεκα. Το χρειαζόμουν, νομίζω. Τώρα κάθομαι με τον ελληνικό καφέ μου, κοιτάζω τη θέα και νιώθω μια απίστευτη ηρεμία.

Όλα γύρω μου είναι τόσο ήσυχα. Ακούγονται μόνο κάποιοι μακρινοί ήχοι, και φυσάει ένα απαλό αεράκι.

Νιώθω ευφορία. Σαν να έχει σταματήσει για λίγο ο χρόνος. Και σκέφτομαι πόσο όμορφη μπορεί να είναι η απλότητα, όταν της δώσεις χώρο. Πόσο τυχερή είμαι που ζω αυτή τη στιγμή, χωρίς πίεση, χωρίς φασαρία.

Μόνο εγώ, ο καφές μου, το Αιγαίο που απλώνεται μπροστά μου και μια βαθιά αίσθηση ευγνωμοσύνης», έγραψε