Κιμ Κίλιαν: Κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο

Το συγκινητικό μήνυμα
Η Κιμ Κίλιαν έδωσε μάχη με τον καρκίνο και βγήκε νικήτρια. Η ίδια έχει σήμερα τα γενέθλιά της και θέλησε να μοιραστεί με όλους τα ευχάριστα νέα για την περιπέτεια με την υγεία της, που ανήκει στο παρελθόν.
Κάθε της λέξη σκορπά δύναμη και αισιοδοξία σε όσους δίνουν μία αντίστοιχη μάχη αυτή την περίοδο.
Η συγκινητική ανάρτηση της Κιμ Κίλιαν ανήμερα των γενεθλίων της
«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, διαφορετικά αυτή τη φορά… πιο ήρεμα αλλά με περισσότερο νόημα.
Επίσημα: Cancer Free.
Γεννιέσαι και όλα σου φαίνονται αυτονόητα… υγεία, φίλοι, χαρές…! Και κάπου εκεί στη διαδρομή έρχεται να σε προλάβει η αλήθεια: τίποτα δεν είναι αυτονόητο, τίποτα δεδομένο, τίποτα αιώνιο — εκτός από τις ψυχές, την αύρα και τα συναισθήματά μας.
Σήμερα που κλείνω τα 44 μου χρόνια, κοιτάζω πίσω σε «διαφορετικούς» μήνες. Στιγμές, ώρες, μέρες δύσκολες… κι όμως, ειλικρινά σας λέω, προσπάθησα να μην χάσω ποτέ το χαμόγελό μου. Γιατί στο τέλος κάθε κακής στιγμής, που με έριχνε ψυχολογικά, σκεφτόμουν την τεράστια ευγνωμοσύνη μου στην Παναγία, στον Θεό και στο σύμπαν όλο, που με οδήγησαν να «το» βρω, χαρίζοντάς μου μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
Μια ευκαιρία να αλλάξω πράγματα, να αλλάξω εγώ η ίδια… ίσως και να βοηθήσω άλλους συνανθρώπους, που το φέρνει έτσι η ζωή να πρέπει να περάσουν κάτι αντίστοιχο.
Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τη μεγάλη αγκαλιά και την αγάπη που μου στείλατε — είτε γνωριζόμαστε προσωπικά είτε όχι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και μην σταματήσετε ποτέ να χαμογελάτε· είναι το πιο αντι-τοξικό φάρμακο για εσάς και το μεγαλύτερο δώρο για όσους σας αγαπούν».
Όταν αποκάλυψε την μάχη της με τον καρκίνο
Η Κιμ Κίλιαν αποκάλυψε το πρόβλημα της υγείας με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη, τον περασμένο Ιούλιο. Η σύζυγος του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο, ενώ ολοκλήρωνε την τελευταία της χημειοθεραπεία.
«Σύντομα θα τα μοιραστώ όλα μαζί σας. Τότε 17.02 και σήμερα 7.07.2025 είναι ημερομηνίες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ευχαριστώ όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους, τα κορίτσια μου και τους γονείς μου που με γέμισαν αγάπη και φροντίδα! Σήμερα ανήμερα της ονομαστικής γιορτής της μικρής μου κόρης Σάντυ, τελείωσε και αυτό το κεφάλαιο… και το γιορτάζουμε» είχε γράψει στην ανάρτησή της, στις 7 Ιουλίου
