Κατερίνα Καινούργιου: Είναι ή όχι έγκυος τελικά; Η φωτογραφία που «πρόδωσε» την αλήθεια

Επανερχόμαστε και σήμερα στο θέμα της φημολογούμενης εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου, καθώς έπεσε στην αντίληψή μας μια φωτογραφία της παρουσιάστριας, που τραβήχτηκε χθες, είναι πολύ “φρέσκια” δηλαδή, από τις πρόβες που έκανε εκείνη και η ομάδα της για την εκπομπή Super Κατερίνα και που, όχι μόνο μας προκάλεσε την περιέργεια αλλά μας προβλημάτισε κιόλας ιδιαίτερα ευχάριστα…

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις λένε και πιθανόν αυτή η εικόνα που είδαμε να “προδίδει” το μυστικό της παρουσιάστριας. Μιας παρουσιάστριας, όπως είναι η Κατερίνα, όμορφη, γοητευτική που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εικόνα της, που είναι φουλ κοκέτα, στην ζωή και στην δουλειά της προσέχοντας ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια στην εμφάνισή της…

