Κατερίνα Καινούργιου: Όλη η αλήθεια για τις φήμες εγκυμοσύνης

Εδώ και πολλά χρόνια η Κατερίνα Καινούργιου δεν διστάζει να μοιράζεται στον αέρα της εκπομπής της πολλές προσωπικές της στιγμές, άλλες πιο εύκολες και άλλες πιο δύσκολες.

Έχει θυμώσει, έχει κλάψει, έχει ενοχληθεί και έχει απαντήσει σε διάφορα δημοσιεύματα που γράφονται κατά καιρούς για αυτήν.

Είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο ευαίσθητα κεφάλαια της ζωής της είναι η βαθιά της επιθυμία να γίνει μητέρα, ακόμα όμως και σε αυτό, η ίδια δεν έχει διστάσει να μιλήσει ανοιχτά, κοιτώντας κατάματα τον φακό, για το όνειρό της να αποκτήσει παιδί, αλλά και για τον αγώνα που δίνει ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα. Δεν έχει κρύψει μάλιστα ακόμα και το ενδεχόμενο της υιοθεσίας σε περίπτωση που τελικά δεν καταφέρει να αποκτήσει ένα δικό της παιδί παρά τις προσπάθειες που κάνει μαζί με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr