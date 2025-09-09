Εμπορικός Σύλλογος Πατρών για ΔΕΘ: "Διεκδικούμε τα αυτονόητα για βιώσιμη ανάπτυξη"

Με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει σε ανακοίνωση της, ότι "θεωρούμε καθήκον μας να τονίσουμε τον ρόλο και τη συμβολή του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία. Πρόκειται για τον πιο δυναμικό κλάδο και τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, που όμως, για ακόμη μία φορά, δεν έτυχε της αναγνώρισης που του αξίζει στο νέο πακέτο μέτρων.

Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η έμπρακτη επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας και μια συνολική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

Αυτές τις διεκδικήσεις θα συνεχίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να προβάλλουμε, με στόχο τη στήριξη του εμπορίου και της πραγματικής οικονομίας".