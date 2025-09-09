Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

Χάος επικρατεί στο Νεπάλ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού και τους 19 νεκρούς σε διαδηλώσεις, με την 35χρονη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, να μην είναι ασφαλής.

Η πιο πολυταξιδεμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League.

Το τουρνουά διακόπηκε βίαια, λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας, με την Εύα Χαντάβα να παραμένει εγκλωβισμένη στη χώρα.

Η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Εύα Χαντάβα ανέφερε ότι δεν είναι ασφαλής και ότι κρύβεται στο δάσος.