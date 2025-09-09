Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΒΟΛΕΙ

/

Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

Εύα Χαντάβα: Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελ...

«Κρυβόμαστε στο δάσος»

Χάος επικρατεί στο Νεπάλ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού και τους 19 νεκρούς σε διαδηλώσεις, με την 35χρονη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, να μην είναι ασφαλής.

Η πιο πολυταξιδεμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League.

Το τουρνουά διακόπηκε βίαια, λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα της Ασίας, με την Εύα Χαντάβα να παραμένει εγκλωβισμένη στη χώρα.

Η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Εύα Χαντάβα ανέφερε ότι δεν είναι ασφαλής και ότι κρύβεται στο δάσος.

«Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα», έγραψε η γνωστή αθλήτρια.

 

Ειδήσεις Τώρα

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Ψάχνουν στα χωράφια άγαλμα της θεάς Αρτέμιδος...

Meteo: Σε συνθήκες ξηρασίας η Ελλάδα- Έντονη ή ακραία ξηρασία πλήττει την Πελοπόννησο

Σεισμός Εύβοια: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε λέει ο Παπαζάχος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νεπάλ Διαδηλώσεις

Sports