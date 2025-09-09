Σεισμός στην Εύβοια: Νέο βίντεο από την ώρα των ρίχτερ - Μικροί και μεγάλοι τρέχουν να σωθούν

Bίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ.

Σε αυτό φαίνονται παιδιά και ενήλικες να κάθονται σε κατάστημα εστίασης όταν ξαφνικά το έδαφος αρχίζει να τρέμει. Μέσα σε δευτερόλεπτα επικρατεί αναστάτωση και μικροί, μεγάλοι πετάγονται έντρομοι έξω από το κατάστημα, προσπαθώντας να βρουν ασφαλές σημείο.

Στο ντοκουμέντο που τραβήχτηκε από κάμερα ασφαλείας επιχείρησης και έβγαλε στη δημοσιότητα το eviaonline.gr φαίνονται 3 άτομα να κάθονται μέσα σε επιχείρηση στην Εύβοια, όταν ξαφνικά νιώθουν πως τα πάντα γύρω τους σείονται. Τότε ξεκινούν να φωνάζουν και να τρέχουν έξω από το κτίριο ώστε να προφυλαχθούν.

Η εικόνα αποτυπώνει τον αιφνιδιασμό και τον φόβο που προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Αττική και σε ολόκληρη την Εύβοια.