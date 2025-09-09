«Aγιος έρωτας»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι

Στο πανέμορφο Γαλαξίδι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς, με την ανταπόκριση του κόσμου να είναι, όπως πάντα, θερμή και πολύ συγκινητική.

Γαλαξιδιώτες κάθε ηλικίας, παρακολουθούν τις σκηνές που λαμβάνουν χώρα σε γραφικά σημεία της περιοχής, και περιμένουν υπομονετικά τους ηθοποιούς για να τους εκφράσουν την αγάπη τους, αλλά και να μοιραστούν μια φωτογραφία μαζί τους.

Τι λέει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος



«Τα εξωτερικά γυρίσματα δίνουν άλλη ζωντάνια» λέει ο δημοφιλής ηθοποιός της σειράς και συνεχίζει: «Πάντα όταν σε παρατηρούν – αυτή είναι και η ομορφιά του θεάτρου – έχεις άλλη ενέργεια. Και το Γαλαξίδι είναι μια πανέμορφη πόλη, από τις γραφικότερες της Ελλάδας και δεν έχει διαβρωθεί. Είναι ωραίο να βλέπεις μια πόλη να κρατά τα πρωτογενή χαρακτηριστικά της».

Τα λόγια του σκηνοθέτη

Μιλώντας για τα καινούργια γυρίσματα ο σκηνοθέτης της σειράς Πιέρρος Ανδρακάκος υπόσχεται πως η νέα σεζόν «θα είναι ανατρεπτική και πολύ διαφορετική από την πρώτη».