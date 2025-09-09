Παραλίγο τραγωδία στην Πύργου-Πατρών: ΙΧ χωρίς φώτα έκανε αναστροφή και προκάλεσε χάος!

Αδιανόητες εικόνες εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην Εθνική Οδό Πύργου - Πατρών, λίγα μόλις μέτρα πριν τον κόμβο Παλουκίου.

Ένα αυτοκίνητο, χωρίς… φώτα -που κινούνταν προς Πύργο, επιχείρησε να κάνει επικίνδυνη αναστροφή επάνω στην εθνική, βάζοντας σε… θανάσιμο κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς.

Οδηγός που κινούνταν προς Αμαλιάδα, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, πάτησε φρένο και άρχισε να κορνάρει μανιωδώς για να αποφευχθεί το μοιραίο.