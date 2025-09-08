Ελλάδα – Δανία: Στο δρόμο προς το Μουντιάλ 2026 στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης»

Εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της, νίκησε και θέλει ανάλογη συνέχεια. Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, υποδέχεται την Δανία στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης” (21:45), για τη 2η αγωνιστική στον 3ο προκριματικό όμιλο για το Μουντιάλ 2026, με στόχο το 2/2.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας 5-1 της Λευκορωσίας στο “Καραϊσκάκης”. Την ίδια στιγμή, η ισοπαλία της Δανίας -στην Κοπεγχάγη- κόντρα στην Σκωτία (0-0), έβαλε την εθνική ποδοσφαίρου σε θέση οδηγού στον όμιλο.

Οι “γαλανόλευκοι διάβολοι” του Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωρίζουν ότι σε περίπτωση νίκης απόψε κόντρα στη Δανία, θα ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην κορυφή του ομίλου και θα κάνουν σημαντικό βήμα πρόκρισης στα τελικά που θα γίνουν στην Αμερική, το επόμενο καλοκαίρι. Η αναμέτρηση θα γίνει σε ένα -σχεδόν- κατάμεστο “Καραϊσκάκης”, μιας και έχουν μείνει λίγα εισιτήρια απούλητα.

Αυτή θα είναι η 16η αναμέτρηση μεταξύ των δυο ομάδων, με την Ελλάδα να έχει μόλις τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και οκτώ ήττες απέναντι στους Σκανδιναβούς. Οι Δανοί έχουν να περάσουν νικηφόρα από τη χώρα μας από το 1983, μετρώντας έκτοτε τρεις ισοπαλίες και μία ήττα επί ελληνικού εδάφους.