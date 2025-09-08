Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: «Μαζί σου πάντα στα πάντα» έγραψε η τραγουδίστρια για τα γενέθλια του

Ο Νίκος Καρβέλας έχει γενέθλια και η Αννα Βίσση του εύχεται τα καλύτερα με τρυφερότητα και αγάπη.

Το άλλοτε ζευγάρι και ένα από τα πιο πετυχημένα δίδυμα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, διατηρεί άψογες σχέσεις στο πέρασμα των χρόνων και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις αλλά και τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Ο Νίκος Καρβέλας έκλεισε τα 74 χρόνια του και συνεχίζει να δημιουργεί επιτυχίες. Η Άννα Βίσση τις αναδεικνύει με τη μοναδική φωνή της, σε μια καριέρα μυθιστορηματική για τα ελληνικά δεδομένα. Ήταν από τις πρώτες που ευχήθηκαν για τα γενέθλια του άλλοτε συζύγου της.

«Μεγαλώνεις “μεγαλώνοντας”… Μαζί σου πάντα στα Πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Βίσση για τα γενέθλια του Νίκου Καρβέλα.

Ο Νίκος Καρβέλας είχε γεννηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου του 1951 στον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, κατάφερε να γίνει γνωστός σε ολόκληρη τη χώρα, με τραγούδια που έγραψε και έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας παντρεύτηκαν το 1983 και ο γάμος τους έγινε θέμα συζήτησης τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Αυτό που πολλοί ίσως να μη γνωρίζουν, είναι ότι η αγαπημένη ερμηνεύτρια, ήταν ήδη τριών μηνών έγκυος στην κόρη της Σοφία, παρόλο που το νυφικό, το οποίο ήταν φαρδύ και ιδιαίτερα απλό, δεν επέτρεπε να φανεί ουδεμία υποψία κοιλίτσας.