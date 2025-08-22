Αγγελική Νικολούλη: Επιστρέφει με νέο βιβλίο και όλοι αναρωτιούνται για ποια υπόθεση πρόκειται

Η επίσημη σελίδα της εκπομπής “Φως στο Τούνελ” μόλις ανακοίνωσε πως η Αγγελική Νικολούλη, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ακόμη βιβλίο και οι λάτρες των θρίλερ και των αστυνομικών μυθιστορημάτων ανυπομονούν. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μυθιστόρημα.

Όπως αποκάλυψε η ανάρτηση του εξωφύλλου, το βιβλίο βασίζεται σε αληθινή ιστορία και όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, πρόκειται για μια από αυτές που έχει χειριστεί η δημοσιογράφος κατά την διάρκεια της καριέρας της.

«Σύντομα το νέο θρίλερ που θα σας καθηλώσει με την υπογραφή της Αγγελικής Νικολούλη. Θα ζήσετε μια ανατρεπτική υπόθεση βασισμένη σε αληθινή ιστορία, που θα σας κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι την τελευταία σελίδα! Μην το χάσετε!!!», αναφέρει η ανάρτηση.