ΔΕΘ 2025: Η απάντηση Τσίπρα στις εξαγγελίες Μητσοτάκη - «Στόχος η ψηφοθηρία»

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη 89η ΔΕΘ
Με ένα απόσπασμα από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο “Thessaloniki Metropolitan Summit”, που διοργάνωσε ο Economist απάντησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τις εξαγγελίες του από το βήμα της 89ης ΔΕΘ το βράδυ του Σαββάτου (06/09).
Ο Αλέξης Τσίπρας είχε εξαπολύσει πυρά κατά της κυβέρνησης στις 5 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του όπου μεταξύ άλλων ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας.
Το απόγευμα της Κυριακής (07/09) μετά και τα νέα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του πολυαναμενόμενου “πακέτου” του, ο Αλέξης Τσίπρας δημοσίευσε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του, όπου είχε αναφέρει:
“Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.
Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.
Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία.
Έχω, ωστόσο, την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί“.
Η ανάρτηση Τσίπρα
