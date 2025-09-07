Κυρ. Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027, χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου - Tι είπε για παροχές, εξωτερική πολιτική και σκάνδαλα

Εφ όλης της ύλης ερωτήσεις περιελάμβανε η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Οι ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό ξεκίνησαν από τις εξαγγελίες που πραγματοποίησε το Σάββατο από το Βελλίδειο και την μη επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο.

«Οι ανακοινώσεις που παρουσίασα συνιστούν την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης», ανέφερε ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ερωτηθείς για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο. «Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι αναγκασμένες να επιβάλλουν μέτρα λιτότητας. Εμείς στην αντίθετη θέση. Το 1,7 δισ. ευρώ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί θα παραβιάζαμε τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό. Επιλέξαμε να στοχεύσουμε σε γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Ο 13ος μισθός θα στοίχιζε 1,3 με 1,4 δισ. Αν κάποιος πιστεύει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα πρέπει να πάει εκεί να το πει. Ευελπιστώ η πολιτική της παραγωγής υγιών πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Όλοι οι πολίτες έβαλαν πλάτη και ήρθε τώρα η ώρα το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέψει με δίκαιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης Τύπου.

«Θα αστειεύεστε»: Η απάντηση Μητσοτάκη στα σενάρια προεκλογικής διαδοχής στη ΝΔ

Σε ερώτηση για το δημογραφικό, αν οι φοροελαφρύνσεις αφορούν εισοδήματα του 2025 ή του 2026 και σχετικά με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε:

«Η μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Θέλουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Να αποσαφηνίσω ότι αυτή τη βελτίωση στο εισόδημα θα την δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του επομένου έτους και κάθε μήνα. Για τους νέους και τις νέες είναι ριζοσπαστικό αυτό που εξαγγείλαμε. Αυτό που κάναμε είναι πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο μπορεί να είναι ένας ή δύο μισθοί. Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Προφανώς και μίλησα πολλές φορές στην ομιλία μου για την ακρίβεια. Ξέρω τι σημαίνει να μεγαλώνεις παιδιά. Όλη μας η στόχευση, η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος. Το όφελος για τα νοικοκυριά, τους νέους, τους συνταξιούχους, όλους τους Ελληνες θα είναι πολύ σημαντικό και αυτή είναι απάντηση στην ακρίβεια. Προφανώς, η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και με παρεμβάσεις. Επιμένω ότι αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού. Υπάρχουν και 1,5 δισ. μέτρα τα οποία ακόμα οι πολίτες δεν τα έχουν αισθανθεί. Όλοι οι ενοικιαστές θα πάρουν ένα ενοίκιο και οι συνταξιούχοι επίδομα».

Ο πρωθυπουργός σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου και αν υπάρχουν προϋποθέσεις συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις ανέφερε:

«Η απάντηση που σας δίνω είναι ίδια. Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις και οι Έλληνες μας εμπιστεύτηκαν δύο φορές να κυβερνήσουμε τον τόπο. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές του 2023. Αυτή τη στιγμή οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μέλημα στο μυαλό μου. Όταν υλοποιείς σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας , αναμένεις να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το τοπίο το 2027. Η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες στην παρούσα στιγμή δεν μπορεί να απαντηθεί. Ο ελληνικός λαός θα κάνει την επιλογή».

Η Κύπρος να αποδείξει ότι θέλει το καλώδιο

Σε ερώτηση για το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο και το αν γνώριζε τις προθέσεις της Λευκωσίας ή αιφνιδιάστηκε κι αν είχε εικόνα για την εισαγγελική έρευνα όπως και σχετικά με τον «κατάλληλο χρόνο» για να προχωρήσει το έργο, ο πρωθυπουργός θέλησε να περιγράψει τη μεγάλη εικόνα ενός σημαντικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα ωφελήσει κυρίως την Κύπρο.

Εξήγησε ότι επειδή η Κύπρος είναι ενεργειακά απομονωμένη γι αυτό και επελέγη από την ΕΕ αυτή η προοπτική.

«Πρόθεσή μας είναι το έργο αυτό να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί αλλά προφανώς πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει έμπρακτα ότι το έργο αυτό το θέλει».

Ταυτόχρονα θέλησε να επισημάνει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο προτεραιότητας σχετικά με τις διασυνδέσεις και αναφέρθηκε στη διασύνδεση με Κρήτη, Δωδεκάνησα και την Αίγυπτο.

Εκτίμησε ότι σύντομα θα έχουμε καθαρή ορατότητα από την Κύπρο ότι αυτό το έργο το θέλει και το εννοεί και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια.

Καθημερινή μάχη με την παραβατικότητα

Η επόμενη ερώτηση ήταν σχετικά με το ότι παρά την αναγνώριση από την κυβέρνηση της ανάγκης επιβολής του δόγματος νομιμότητα παντού, είναι γεγονός ότι έχουμε ακόμη σημαντικές εστίες παραβατικότητας και έκανε αναφορά στο κύκλωμα οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη με ερώτημα για το αν έχει κερδηθεί η μάχη κατά της παραβατικότητας.

Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι τη μάχη αυτή την κερδίζουμε κάθε μέρα και έκανε αναφορά στις επιτυχίες του ελληνικού FBI σε πολλούς διαφορετικούς τομείς

Όταν μιλάμε για παραβατικότητα τόνισε δεν μιλάμε δε μόνο για το σκληρό οργανωμένο έγκλημα αλλά χαρακτήρισε σημαντική και την αντιμετώπιση περιπτώσεων διαφθοράς στο δημόσιο, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο δρόμο μέχρι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα ενεργή κατάληψη σε κάποια πανεπιστημιακή Σχολή.

Όλα αυτά αποδεικνύουν την προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή αυτής της ατζέντας τόνισε κι επεσήμανε ότι έχουν κερδηθεί περισσότερες μάχες από αυτές που έχουν χαθεί και η κυβέρνηση δεν θα κάνει πίσω.

«Είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης»

Για το θέμα του μεταναστευτικού και το τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση τυχόν νέων ροών ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια σύντομη ανασκόπηση της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης από το 2019 μέχρι σήμερα.

Σήμερα, η ΕΕ έχει έρθει και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τις ελληνικές θέσεις για την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της δράσης των διακινητών, υπογράμμισε. Επεσήμανε ότι ήταν αποτελεσματική η πολιτική με την προσωρινή αναστολή εξέτασης στις βίζες μεταναστών από τη Λιβύη και τόνισε ότι η καλύτερη απόδειξη ευρύτερα για τα αποτελέσματα της αυστηροποιημένης αλλά λελογισμένης μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι όπως σε άλλες χώρες το θέμα που σήμερα συζητείται πρώτο μαζί με την ακρίβεια.

Θα επιμείνουμε σε αυτή την πολιτική που συνδυάζεται και με μία λελογισμένη εφαρμογή πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, τόνισε. Είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης και μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει σχετικό νομοσχέδιο, πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν θα επεκταθεί η αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου από τη Λιβύη.

«Σκοπός της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει συνολικά τους μισθούς»

Σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα της 13ωρης απασχόλησης και τον αντίκτυπο στους εργαζόμενους γονείς ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σκοπός της κυβέρνησης είναι να βελτιώσει συνολικά τους μισθούς στη χώρα κι αυτό είναι κάτι που έχει επιτευχθεί σημαντικά.

«Σήμερα υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι δουλεύουν δύο δουλειές. Εμείς λέμε ότι μπορεί κανείς να δουλεύει περισσότερες ώρες στον ίδιο εργοδότη, εφόσον το επιλέγει στα πλαίσια μιας αυστηρής νομοθεσίας και να κερδίζει περισσότερα. Διασφαλίζουμε μία επιλογή του εργοδότη και του εργαζόμενου. Γιατί αυτό είναι αντεργατικό;», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Είπε επίσης ο πρωθυπουργός ότι νοιάζεται πρωτίστως για τους εργαζόμενους και γι’ αυτό θα συνεχίσει να στηρίζει τις πολιτικές ενίσχυσης του εισοδήματός τους.

Η μείωση της ανεργίας είπε ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης γιατί αυξάνει τις επιλογές των εργαζομένων.

Οσο υπάρχει το casus belli, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως, «ο σχεδιασμός της Ελλάδος δεν υπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το αποδείξαμε και έμπρακτα».

«Επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από μία θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς ποτέ να κάνω εκπτώσεις ως προς τα εθνικά συμφέροντα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας» και πως «σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πριν από έναν χρόνο, πράγματι έχουν αλλάξει αρκετά στο πεδίο και έχουν αλλάξει, διότι η Ελλάδα έκανε μια σειρά από κινήσεις όπου απέδειξε ότι ασκεί και την κυριαρχία της, αλλά και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τρόπο διαφορετικό από ό, τι συνέβαινε στο παρελθόν».

Πρόσθεσε σε άλλο σημέιο πως, «είναι προφανές ότι το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία. Eπαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια, ότι όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE». Εξήγησε δε πως θα εξακολουθεί να μιλά με τον κ. Ερντογάν και να είναι πολύ ειλικρινής μαζί του.

«Από κοινωνία πελατών πρέπει να γίνουμε κοινωνία πολιτών»

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. «Νομίζω ότι να το επιχειρήσει κανείς, να το χρεώσει μόνο σε μια κυβέρνηση, θα έλεγα αδικεί τα πραγματικά δεδομένα».

«Όμως, εμείς είμαστε η κυβέρνηση και εμείς οφείλουμε να το λύσουμε» σημείωσε.

«Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον τρόπο τον οποίον θα θέλαμε στα έξι χρόνια που κυβερνούμε. Αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι αυτά τα 6 χρόνια δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό που θα θέλαμε. Όμως να θυμίσω πολύ πριν ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε ασχοληθεί η ελληνική Δικαιοσύνη. Όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αποφασίσαμε την κατάργησή του. Αποδείξαμε όταν θέλουμε, μπορούμε. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, πήραμε ήδη 20 εκατ. Ξεκινήσαμε από τα «μεγάλα ψάρια» και προχωράμε με τον έλεγχο και των άλλων ΑΦΜ. Η ιστορία αυτή έχει και παιδευτικό χαρακτήρα. Το παλιό πελατειακό κράτος δεν έχει σβήσει ακόμα στη χώρα μας. Από κοινωνία πελατών πρέπει να γίνουμε κοινωνία πολιτών. Αποφασισμένος να δώσω αυτήν τη μάχη, αν χρειαστεί να συγκρουστώ με στερεότυπα που αφορόυν και το δικό μου κόμμα, θα το κάνω» τόνισε.