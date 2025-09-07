Μητσοτάκης: Δεν τίθεται ζήτημα πλήρους κατάργησης του ΕΝΦΙΑ- Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος- Η συνέντευξη Τύπου στη 89η ΔΕΘ- Δείτε LIVE

Η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε ο πρωθυπουργός είναι για το φορο-πακέτο που ανακοίνωσε το Σάββατο. Σημείωσε πως είναι η «πιο φιλόδοξη φορολογική μεταρρύθμιση».

Από την πρώτη μισθοδοσία του 2026 οι μειώσεις φόρων



«Θέλαμε να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. (…) Θέλω να αποσαφηνίσω πως αυτή τη βελτίωση στο εισόδημα θα τη δουν οι μισθωτοί από την πρώτη μισθοδοσία του 2026», είπε για τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε. Δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στους νέους. «Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για έναν νέο εργαζόμενο μπορεί να είναι ένας ή δύο μισθοί», είπε.

Για 13ο μισθό στο Δημόσιο

Σε ερώτηση για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, ο πρωθυπουργός είπε:

«Πρόκειται για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος. Το πλεόνασμα προς κατανομή προέκυψε από την οικονομική πολιτική... Δημιουργήθηκε ένα απόθεμα 1,7 δις ευρώ. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό.

Δε μπορείς να έχεις και 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώσαμε. Φιλοδοξώ η πολιτική πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Όχι στην αλλαγή του εκλογικού νόμου



Κλείνει τα σενάρια για αλλαγή στον εκλογικό νόμο ο πρωθυπουργός: «Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού αποτελεί προϋπόθεση για να γνωρίζουν όλοι πως θα τοποθετηθούν απέναντι σε μια εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν τις εκλογές του 2023, και όμως επιτεύχθηκε. Δεν είναι προτεραιότητά μου οι εκλογές, αλλά η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου. Κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027. (…) Ο λαός θα εκφράσει την προτίμησή του, αυτός θα κάνει την επιλογή, εάν θέλει μονοκομματική κυβέρνησή ή πολυκομματική».

Τι απαντά για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου



«Πρόκειται για έργο που θα ωφελήσει πολύ την Κύπρο που είναι ενεργειακά απομονωμένη. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Η πρόθεσή μας είναι το έργο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί και θα κάνω ο,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια με την κυπριακή κυβέρνηση. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν σε καταβολές ποσών αναφορικά με τις ρυθμιστικές χρεώσεις. Ζητήματα που θα διασφαλίσουν πως η Κύπρος εννοεί αυτό που λέει. Θέλω να επισημάνω πως για την Ελλάδα η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο δεν είναι το μόνο έργο που έχουμε προτεραιότητα. Ολοκληρώσαμε τη διασύνδεση με την Κρήτη, προχωράμε τις διασυνδέσεις με τα Δωδεκάνησα. Και έχουμε και το σημαντικό έργο για τη διασύνδεση με την Αίγυπτο».

Για την παραβατικότητα και τη μαφία στην Κρήτη

Τη μάχη κατά της παραβατικότητας την κερδίζουμε κάθε μέρα.

Τα κυκλώματα αντιμετωπίζονται απο το ελληνικό FBI που έχει σημειώσει πολλές επιτυχίες. Αντιμετώπιση οργανωμένων συμμοριών στο χώρο του ποδοσφαίρου. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις, κλείσαμε τα γήπεδα... Εκεί έχει γίνει σημαντική πρόοδος.

Το ίδιο ισχύει και για τη συμμορία της Κρήτης.

Όταν μιλάμε για παραβατικότητα δεν μιλάμε μόνο για το σκληρό έγκλημα αλλά και για περιπτώσεις όπως στην πολεοδομία της Ρόδου.

Σήμερα δεν υπάρχει κατάληψη σε ελληνικό Πανεπιστήμιο. Υπάρχει αυστηροποίηση με τον νέο ΚΟΚ αλλά και με τη χρήση της τεχνολογίας με τις κάμερες και την κλήση που θα πηγαίνει απευθείας στο wallet του κάθε πολίτη.

Έχουμε κερδίσει περισσότερες μάχες από όσες έχουμε χάσει. Είναι χρέος μας να περιορίσουμε και τις εστίες διαφθοράς εντός της δημόσιας διοίκησης.

Για το μεταναστευτικό



«Είμαι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης», λέει ο πρωθυπουργός και προαναγγέλλει νομοσχέδιο τους επόμενους μήνες από τον Θάνο Πλεύρη

Για πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα



«Το ζήτημα της όποιας πιθανής επανάκαμψης του κ. Τσίπρα – παραμένει βουλευτής να θυμίσω- αφορά το χώρο της κεντροαριστερά. Ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν αυτά που ήθελε να κάνει, αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για το ότι το κόμμα του οποίου ηγήθηκε υπέστη δύο συντριπτικές ήττες. Απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν κέρδισα τον κ. Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που ανέλαβαν το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω τους λόγους που το κάνουν αυτό. Αλλά αυτά υπήρχαν στην πολιτική».

Η Τουρκία να ανακαλέσει το casus belli

Σίγουρα η Ελλάδα έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις που έχουν προκαλέσει την αντίδραση της Τουρκίας. Θα συνεχίσω να μιλάω με τον κ. Ερντογάν. Για το casus belli, είπε ότι η Τουρκία πρέπει να το ανακαλέσει. Η Τουρκία και σε άλλα θέματα επιδεικνύει διάφορα στοιχεία αναθεωρητισμού.

Για ΕΝΦΙΑ και φόρο στα καύσιμα

Ζήτημα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ δεν τίθεται. Τον μειώσαμε για την 1η κατοικία στα χωριά και τις κωμοπόλεις.

Για τον ΦΠΑ, τον έχουμε μειώσει σε προϊόντα και υπηρεσίας, τον μειώσαμε σε προϊόντα για την οικογένεια όμως η περαιτέρω μείωση θα ήταν μία έμμεση επιδότηση μεσαζόντων.

Στα καύσιμα μια τέτοια μείωση έχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Έχουμε 1,7 δις να κατανείμουμε...

Οι τιμές στα καύσιμα και το πετρέλαιο θα είναι πιο χαμηλό από ό,τι ήταν πέρσι.

Για τις δημοσκοπήσεις

Μία κυβέρνηση στον 7ο χρόνο θα υποστεί φθορά, όμως η ΝΔ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη.

Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητούσαμε.

Αυτός είμαι. Δεξιός, κεντροδεξιός, κεντρόος... Αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Έλληνες πολίτες. Έχουμε 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν με προβληματίζουν οι εκλογές. Πιστεύω στην πολιτική που εφαρμόζουμε και το 2027 θα κάνουμε το ταμείο. Αλλά δε σχεδιάζω την πολιτική μου από τώρα ως το '27...

Για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, για οποιαδήποτε υπόθεση έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.