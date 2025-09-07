Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τραγωδία στον Πειραιά: 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

Τραγωδία στον Πειραιά: 75χρονος ανασύρθη...

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πειραιά

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 75χρονος από τη θάλασσα το βράδυ του Σαββάτου (6/9) στην περιοχή της Πύλης Ε1, στο λιμάνι του Πειραιά.

 Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πειραιά.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για πτώση ενός ατόμου στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά.

Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής όπου ανέσυραν από τη θάλασσα έναν 75χρονο ημεδαπό, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ¨ΘΡΙΑΣΙΟ¨, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά».

 

Ειδήσεις Τώρα

Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ

Mercury Psillakis: Προσπάθησε να σώσει τους φίλους του από τον καρχαρία

Πάτρα: Πάνω από 700 διαμερίσματα θα δημιουργηθούν στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πειραιάς Λιμενικό

Ειδήσεις