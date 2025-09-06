Τελεσίγραφο του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν τη Γάζα

Προειδοποίηση του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους το Σάββατο (06.09.2025) να εγκαταλείψουν τη Γάζα, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις προελαύνουν σε μεγαλύτερο βάθος εντός της πόλης, μετά και τον σοκαριστικό βομβαρδισμό του ουρανοξύστη.

O στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε στους Παλαιστίνιους στην πόλη της Γάζας ότι πρέπει να την εγκαταλείψουν άμεσα για τον Νότο και πριν από τον βομβαρδισμό του ουρανοξύστη, καθώς οι Ισραηλινοί προελαύνουν βαθύτερα στη μεγαλύτερη αστική περιοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξάγουν μία επιθετική επιχείρηση στα προάστια της πόλης εδώ και εβδομάδες, μετά από τη διαταγή του Πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου που διέταξε το στρατό για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η πόλη της Γάζας είναι ένα προπύργιο της Χαμάς και ότι η κατάληψή της είναι απαραίτητη, προκειμένου να ηττηθούν οι Παλαιστίνιοι ισλαμιστές ένοπλοι, καθώς η επίθεσή τους κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, προκάλεσε τον πόλεμο.