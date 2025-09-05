Χειροβομβίδα βρέθηκε κοντά σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό

Κινητοποίηση στην Αστυνομία προκάλεσε ο εντοπισμός χειροβομβίδας κοντά σε κάδο απορριμμάτων στον Κολωνό.

Η χειροβομβίδα βρέθηκε από έναν 49χρονο, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό δρόμων στην περιοχή.

Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία εκτράπηκε στα εξής σημεία:

-Στη συμβολή των οδών Σερρών και Ναυπλίου

-Στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με την οδό Πύλου

-Στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Σερρών

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από το ειδικό κλιμάκιο.