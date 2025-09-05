Διπλωματικό αδιέξοδο ΗΠΑ- Ρωσίας: Πίεση στην Ευρώπη, στασιμότητα με Ουκρανία

Τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα —η οποία προκάλεσε μεγάλη προβολή αλλά δεν έφερε ουσιαστικά αποτελέσματα— οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας ρίχνουν πλέον την ευθύνη στην Ευρώπη, καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν οδήγησαν σε συμφωνία, όπως επισημαίνεται και σε σχετικό άρθρο του CNN.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, παρόλο που οι κυριότερες διπλωματικές πρωτοβουλίες εξακολουθούν να προέρχονται από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, οι οποίοι εργάζονται πάνω σε σχέδια ασφάλειας για την Ουκρανία, στην περίπτωση που επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως σχεδιάζει να μιλήσει ξανά σύντομα με τον Ρώσο ομόλογό του, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία, εάν ο Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Αρκέστηκε να πει:

«Ανάλογα με την απόφασή του, θα είμαστε είτε ευχαριστημένοι είτε δυσαρεστημένοι. Και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα υπάρξουν συνέπειες».



Τραμπ προς Ευρωπαίους: Σταματήστε να στηρίζετε τη ρωσική οικονομία

Σε συνομιλία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ εστίασε στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία, ώστε να περιοριστεί η ικανότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επικριτικές προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ τόνισε πως η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, προσφέροντας έσοδα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Ρωσία μέσα σε έναν χρόνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ζήτησε επίσης από τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν πίεση στην Κίνα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συμβάλλει οικονομικά στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.