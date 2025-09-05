Διπλωματικό αδιέξοδο ΗΠΑ- Ρωσίας: Πίεση στην Ευρώπη, στασιμότητα με Ουκρανία

Οι τελευταίες εξελίξεις στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου
Τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα —η οποία προκάλεσε μεγάλη προβολή αλλά δεν έφερε ουσιαστικά αποτελέσματα— οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας ρίχνουν πλέον την ευθύνη στην Ευρώπη, καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν οδήγησαν σε συμφωνία, όπως επισημαίνεται και σε σχετικό άρθρο του CNN.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ευρωπαίους να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, παρόλο που οι κυριότερες διπλωματικές πρωτοβουλίες εξακολουθούν να προέρχονται από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, οι οποίοι εργάζονται πάνω σε σχέδια ασφάλειας για την Ουκρανία, στην περίπτωση που επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως σχεδιάζει να μιλήσει ξανά σύντομα με τον Ρώσο ομόλογό του, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων στη Ρωσία, εάν ο Πούτιν συνεχίσει να καθυστερεί, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση. Αρκέστηκε να πει:
«Ανάλογα με την απόφασή του, θα είμαστε είτε ευχαριστημένοι είτε δυσαρεστημένοι. Και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα υπάρξουν συνέπειες».
Τραμπ προς Ευρωπαίους: Σταματήστε να στηρίζετε τη ρωσική οικονομία
Σε συνομιλία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ εστίασε στην ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής πίεσης προς τη Ρωσία, ώστε να περιοριστεί η ικανότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.
Ωστόσο, οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επικριτικές προς την Ευρώπη. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ τόνισε πως η Ευρώπη εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, προσφέροντας έσοδα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Ρωσία μέσα σε έναν χρόνο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ζήτησε επίσης από τους Ευρωπαίους ηγέτες να ασκήσουν πίεση στην Κίνα, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συμβάλλει οικονομικά στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.
Η στάση του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη μοιάζει με την προσέγγισή του προς την Ινδία, μια χώρα με την οποία είχε στο παρελθόν στενή σχέση. Η επιβολή δασμού 50% στις ινδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, την οποία ο Τραμπ δικαιολόγησε με αφορμή τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, προκάλεσε ένταση. Αυτή η απόφαση, μάλιστα, υπονόμευσε μια προσπάθεια δεκαετιών των προηγούμενων Αμερικανών προέδρων να κρατήσουν την Ινδία μακριά από την επιρροή της Κίνας.
Η Ρωσία επιχειρεί να διχάσει τη Δύση
Την ίδια ώρα, η Ρωσία εντείνει τις προσπάθειές της να αποδυναμώσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και των δυτικών συμμάχων, με στόχο να κερδίσει έδαφος στην ανατολική Ουκρανία.
Κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίκο και κατηγόρησε την Ευρώπη ότι διαδίδει αβάσιμες ανησυχίες περί ρωσικής επίθεσης. «Η Ρωσία δεν είχε και δεν έχει πρόθεση να επιτεθεί σε κανέναν», δήλωσε, παρά τις προηγούμενες επεμβάσεις του 2014 και του 2022 στην Ουκρανία.
Στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ο Πούτιν προειδοποίησε πως η Ευρώπη δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη διπλωματία που προσπαθεί να οικοδομήσει με τις ΗΠΑ.
Επιπλέον, οι Βρυξέλλες ανέφεραν ότι η Ρωσία είναι ύποπτη για απόπειρα παρεμβολής στο GPS αεροσκάφους που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες ως «παρανοϊκές».
Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, καταφέρθηκε και κατά της ευρωπαϊκής πρότασης για την αποστολή ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».
Καμία συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι στον ορίζοντα
Παρά τις προβλέψεις του Λευκού Οίκου, δεν φαίνεται να προχωρά καμία συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, κάτι που δεν θεωρείται ρεαλιστικό, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος δύσκολα θα ένιωθε ασφαλής.
Ο Τραμπ είχε προσφερθεί να μεσολαβήσει σε τέτοιες συνομιλίες, αλλά τελικά υιοθέτησε τη ρωσική θέση ότι πρέπει πρώτα να προηγηθεί μια απευθείας συνάντηση των δύο ηγετών. Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας εκφράζουν φόβους ότι ο Πούτιν θα χρησιμοποιούσε αυτή τη συνάντηση για να κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι εμποδίζει τη διαδικασία ειρήνης.
Προσεκτικά βήματα στις εγγυήσεις ασφάλειας
Παρά την έλλειψη ουσιαστικής προόδου, σημειώθηκε μια μικρή εξέλιξη στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας, εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι η στήριξη της Ουκρανίας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
-Ενίσχυση του στρατού της,
-Αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων, και
-Ένα «δίχτυ ασφαλείας» από τις ΗΠΑ.
Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να συμφωνούν με έναν περιορισμένο ρόλο στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας ειρήνης.
Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει στάσιμη, κάτι που φαίνεται να προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανυπομονησία στον Τραμπ.
