Αίσιο τέλος στο Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»: Άνδρας μεταπείστηκε πριν πέσει στο κενό

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, όταν ένας άνδρας περίπου 30 ετών ανέβηκε στον τρίτο όροφο του κτηρίου και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι κατάφεραν να τον μεταπείσουν και να τον πείσουν να κατέβει με ασφάλεια. Ο άνδρας οδηγήθηκε εντός του νοσοκομείου, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Παράλληλα, στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι είχαν αναπτύξει ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που βρισκόταν ο άνδρας, προκειμένου να αποτραπεί το χειρότερο.