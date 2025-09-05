Ξανά στους δρόμους οι Πατρινοί για τα Τέμπη- Ζητείται δικαιοσύνη και οξυγόνο, μετά το κλείσιμο της δικογραφίας

Η Πάτρα συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 μ.μ., στην Πλατεία Γεωργίου.

Η κινητοποίηση οργανώνεται στο πλαίσιο της δράσης που ξεκίνησε από τον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» και καλεί τους πολίτες να απαιτήσουν δικαιοσύνη, αλήθεια και ασφάλεια για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Η πρόεδρος του συλλόγου, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε την ανάγκη συλλογικής δράσης, χωρίς κομματικές στοχεύσεις, για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας όλων. Όπως ανέφερε, η κινητοποίηση έχει στόχο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να απαιτήσει απαντήσεις από τη Δικαιοσύνη για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το συλλαλητήριο στην Πάτρα εντάσσεται στην πανελλαδική προσπάθεια των πολιτών να στείλουν μήνυμα ευθύνης και αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η συγκέντρωση έρχεται τη στιγμή που ο πρωθυπουργός θα προχωρά στις εξαγγελίες του στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τους πολίτες να δώσουν το «παρών» όχι μόνο στην Αθήνα, όπου η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 07:00 το απόγευμα, αλλά και σε πλατείες σε όλη τη χώρα. «6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα!

Όπου χτυπά ελληνική καρδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογική δράση και τη διεκδίκηση δικαιοσύνης για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος. «Ζωή χωρίς ΟΞΥΓΟΝΟ ! Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την Αλήθεια, για τη Δικαιοσύνη… ΕΤΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά… Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η κ. Καρυστιανού στην ανάρτησή της