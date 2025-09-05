Πέθανε ο διευθυντής φωτογραφίας Σταύρος Χασάπης

Ο Σταύρος Χασάπης, από τα πρόσωπα κλειδιά του νέου ελληνικού κινηματογράφου, είχε φωτίσει ταινίες των Νίκου Παναγιωτόπουλου, Τώνιας Μαρκετάκη, Αντουανέτας Αγγελίδη, Νίκου Νικολαΐδη, κ.α.
Με τελευταία καταγεγραμμένη κινηματογραφική δουλειά του το φιλμ «Τέλος Εποχής» του Αντώνη Κόκκινου το 1994, ο Σταύρος Χασάπης που έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο της 7ης τέχνης, είχε ξεκινήσει την πορεία του ως διευθυντής φωτογραφίας από το μέσο της δεκαετίας του '60, με πρώτη του δουλειά το «Γράμμα από το Σαρλερουά» του Λάμπρου Λιαρόπουλου το 1965. Ακολούθησαν ταινίες μικρού μήκους για να περάσει στη συνέχεια & να «πρωταγωνιστήσει» στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο από το 1974 και μετά.
Στην πολύχρονη καριέρα του ο Σταύρος Χασάπης, όπως αναφέρει το flix.gr, συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες: τον Κώστα Φέρρη στη «Φόνισσα», στο «Προμηθέας σε Δεύτερο Πρόσωπο» και στο «Δύο Φεγγάρια τον Αύγουστο», με τον Τάσο Ψαρά στο «Δι' Ασήμαντον Αφορμή», στον «Μάη» και το «Καραβάν Σαράι», με τον Νίκο Νικολαΐδη στο «Τα Κουρέλια Τραγουδάνε Ακόμη», με τον Δημήτρη Σταύρακα στην «Μπέττυ» και στην «Παρεξήγηση», με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στο «Μελόδραμα» με τον Λευτέρη Βογιτζή το 1980, με τον Κώστα Βρεττάκο στο «Στρώμα της Καταστροφής», με την Τώνια Μαρκετάκη στην «Τιμή της Αγάπης» με την Άννυ Λούλου το 1984 και στις «Κρυστάλλινες Νύχτες», με την Αντουανέτα Αγγελίδη στον «Τόπο».
Η πλούσια φιλμογραφία του εκλιπόντος διευθυντή φωτογραφίας, αλλά και η βαθιά γνώση του για την τέχνη της κινηματογράφηση που μαρτυρούν συνάδελφοι και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε, τοποθετούν τον Σταύρο Χασάπη στο κέντρο της εικόνας του ελληνικού σινεμά όπως το γνωρίσαμε.
Εκτός από την ενεργό δράση στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σετ, ο Σταύρος Χασάπης υπήρξε και δάσκαλος στην κινηματογραφική σχολή Χατζίκου.
Ο Σταύρος Χασάπης στα γυρίσματα της ταινίας «Κρυστάλλινες Νύχτες» της Τώνιας Μαρκετάκη το 1992.
Ο Σταύρος Χασάπης στα γυρίσματα της ταινίας «Γράμμα από το Σαρλερουά» του Λάμπρου Λιαρόπουλου το 1965.
Σκηνή από την ταινία "Η Τιμή της Αγάπης".
