Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-«Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» με ιστορίες καθημερινής τρέλας

Ένα σπονδυλωτό θέαμα με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα της σύγχρονης πραγματικότητας και αυτό που συμβαίνει στους χώρους που ζούμε και κινούμαστε, παρακολούθησε το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο της οδού Ρίτσου, το κοινό της Πάτρας.

Η παράσταση «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» φιλοξενήθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας και ήταν μια γρήγορη, επιθεωρησιακή ματιά, που σε όλη της τη διάρκεια κινήθηκε στην «κόψη του ξυραφιού».

Το σπονδυλωτό αυτό θεατρικό παζλ συνέθεσαν κομμάτια και αποσπάσματα ζωής, ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα.

Επτά (7) υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζαν διαρκώς ρόλους και δημιούργησαν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε.