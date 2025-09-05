Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-«Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» με ιστορίες καθημερινής τρέλας

Η σπονδυλωτή παράσταση με την επιθεωρησιακή ματιά παρουσιάστηκε με επιτυχία την Πέμπτη 4-9 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό θέατρο
Ένα σπονδυλωτό θέαμα με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα της σύγχρονης πραγματικότητας και αυτό που συμβαίνει στους χώρους που ζούμε και κινούμαστε, παρακολούθησε το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο της οδού Ρίτσου, το κοινό της Πάτρας.
Η παράσταση «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» φιλοξενήθηκε από το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας και ήταν μια γρήγορη, επιθεωρησιακή ματιά, που σε όλη της τη διάρκεια κινήθηκε στην «κόψη του ξυραφιού».
Το σπονδυλωτό αυτό θεατρικό παζλ συνέθεσαν κομμάτια και αποσπάσματα ζωής, ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα.
Επτά (7) υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζαν διαρκώς ρόλους και δημιούργησαν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε.
Εμφανίστηκαν επί σκηνής η Χρύσα Ρώπα, ο Αντώνης Λουδάρος, η Ματθίλδη Μαγγίρα, ο Πάνος Σταθακόπουλος, η Δήμητρα Στογιάννη, ο Γιάννης Δρακόπουλος και ο Ιωάννης Απέργης.
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας, Κοστούμια: Κώστας Ζήσης, Βοηθός Σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα.
Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – «Μέθεξις».
Την παράσταση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.
