Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη

Ήταν το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας

Τον θάνατο της δούκισσας του Κεντ που πέθανε το βράδυ στο παλάτι του Κένσινγκτον σε ηλικία 92 ετών ανακοίνωσε «με βαθιά θλίψη» το Μπάκιγχαμ. Οι σημαίες στο παλάτι κυματίζουν μεσίστιες εις ένδειξη σεβασμού. Η δούκισσα του Κεντ Κάθριν ήταν το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της βασιλικής οικογένειας. Γεννημένη ως Katharine Lucy Mary Worsley, παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο, δούκα του Κεντ, πρώτο ξάδελφο της βασίλισσας Ελισάβετ. Η γαλαζοαίματη ήταν γνωστή φιγούρα για τους λάτρεις του Wimbledon, καθώς συχνά παρέδιδε τρόπαια και παρηγορούσε ηττημένους, όπως την Τσέχα Γιάνα Νοβότνα, που έκλαψε το 1993 μετά την ήττα της από την τότε κάτοχο του τίτλου Στέφι Γκραφ.

«Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, καθώς και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμμετέχουν στο πένθος μαζί με τον δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του, θυμούμενοι με αγάπη τη διαρκή αφοσίωση της δούκισσας σε όλες τις οργανώσεις με τις οποίες συνδέθηκε, το πάθος της για τη μουσική και την ενσυναίσθησή της για τους νέους», αναφέρει το παλάτι.