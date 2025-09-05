Ο Κερτ Ράσελ ενώνει δυνάμεις με την Μισέλ Φάιφερ

Το spin-off του πολύ επιτυχημένου «Yellowstone» που αρχικά είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο «2024» περιγράφεται ως μια «συγκινητική μελέτη του πένθους και της ανθρώπινης σύνδεσης», ακολουθώντας μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη που μετακομίζει στην κοιλάδα Madison River στην κεντρική Μοντάνα - central Montana.

Ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός Κερτ Ράσελ (Kurt Russell) των ταινιών "Η Απειλή", "Απόδραση από τη Νέα Υόρκη", κ.α., εντάχθηκε στο καστ της επερχόμενης σειράς του Τέιλορ Σέρινταν (Taylor Sheridan) , «The Madison».

Ο βετεράνος ηθοποιός στα 74 του χρόνια σήμερα, ενώνεται με μια ομάδα διάσημων πρωταγωνιστών που όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί πρόκειται για την 67χρονη ιδιαίτερα αγαπητή σταρ Μισέλ Φάιφερ (Μichelle Pfeiffer), και τους Πάτρικ Τζ. Άνταμς (Patrick J. Adams), Ελ Τσάπμαν (Elle Chapman), Μάθιου Φοξ (Matthew Fox), Μπο Γκάρετ (Beau Garrett), Άμια Μίλερ (Amiah Miller), Μπεν Σνέτσερ (Ben Schnetzer), Ρεμπέκα Σπενς (Rebecca Spence), Ντανιέλ Βασίνοβα (Danielle Vasinova) και Κέβιν Ζέγκερς (Kevin Zegers).

Εκτελεστικοί παραγωγοί στη νέα σειρά είναι εκτός του Sheridan, οι David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Pfeiffer, Russell και Keith Cox. Είναι μία των Paramount Television Studios, 101 Studios και Bosque Ranch Productions.

Όπως έγραψε το deadline.com, ο Κurt Russell πιο πρόσφατα έπαιξε στη σειρά της Αpple TV+ "Monarch: Legacy of Monsters" μαζί & με το γιο του, Wyatt Russell. Ο Κερτ Ράσελ είναι κυρίως γνωστό στο κοινό μέσα από ταινίες όπως το "Overboard¨-Γυναίκα στη θάλασσα" όπου έπαιξε με την Γκόλντι Χον που είναι & σύζυγος του, το "Big Trouble in Little China", το "Tombstone", το "Escape from New York" στις αρχές του '80, το "Backdraft", το "Tequila Sunrise" όπου είχε παίξει & με τη Μισέλ Φάιφερ, το "Tango and Cash" όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, κ.α.

Από τις πιο τελευταίες κινηματογραφικές δουλειές και εμφανίσεις του Russell είναι η ταινία του Quentin Tarantino "The Hateful Eight-Οι Μισητοί Οκτώ", καθώς και το "Once Upon a Time in Hollywood" επίσης του Ταραντίνο, η περιπέτεια του Πίτερ Μπεργκ "Deepwater Horizon", το "Fast and Furious 8", το "Guardians of the Galaxy 2", το Christmas Chronicles 1 & 2 και το "Smurfs".

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ