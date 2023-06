Ο Τέιλορ Σέρινταν είναι «απογοητευμένος» από την έξοδο του Κέβιν Κόστνερ από τη σειρά "Yellowstone"

Εβδομάδες μετά την ακύρωση του «Yellowstone», ο Κέβιν Κόστνερ αποκάλυψε ότι επενδύει τον χρόνο και τους πόρους του σε ένα δικό του πρότζεκτ με φόντο την Άγρια Δύση - μια ταινία με τίτλο «Horizon: An American Saga» που είναι στα σκαριά εδώ και 35 χρόνια.

«Περιορίζει το κλείσιμο του χαρακτήρα του. Δεν το αλλάζει, αλλά το περικόπτει» είπε ο Σέρινταν, ο οποίος από άγνωστος ηθοποιός έγινε ο πιο παραγωγικός σεναριογράφος στο Χόλιγουντ εδώ και μια δεκαετία. O Taylor Sheridan που εκτός από σεναριογράφος και σκηνοθέτης είναι & ηθοποιός, είναι κυρίως γνωστός για τα σενάρια του για τo «Sicario» του Ντενίς Βιλνέβ (2015) και «Hell or high water – Πάση Θυσία» του Ντέιβιντ Μακένζι το 2016.

Σε νέα συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο Τέιλορ Σέρινταν παραδέχτηκε ότι είναι «απογοητευμένος» με την αποχώρηση του Κέβιν Κόστνερ.

Στο μεταξύ ο Σέρινταν αποκάλυψε στο The Hollywood Reporter και κάτι ακόμα γύρω από τη σειρά «Yellowstone». Όπως έγραψε το collider.com, για το ρόλο που έκανε τελικά ο Κόστνερ, του John Dutton είχε συζητηθεί και το όνομα ενός μεγάλου Αμερικανού σταρ και λάτρη της Αμερικάνικςη Δύσης και της κουλτούρας της, του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ήταν όταν ο Σέρινταν σε αρχικό στάδιο συζητούσε για τη σειρά με το HBO & τους ιθύνοντες του. Ο Σέρινταν είχε παρουσιάσει το «Yellowstone» με τον Κevin Costner ως τον ιδανικό πρωταγωνιστή για να λάβει την απάντηση πως το δίκτυο προτιμούσε τον Robert Redford.

Όπως χαρακτηριστικά αποκάλυψε ο Sheridan στο The Hollywood Reporter, "μου είπαν πως αν μας φέρεις τον Robert Redford, θα δώσουμε το πράσινο φως για το γύρισμα του πιλότου της σειράς".

Ο δημιουργός του «Yellowstone» έσπευσε να συναντήσει τον Redford, στο Σάντανς στη Γιούτα και το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ο παλαίμαχος και πάντα γοητευτικός σταρ που είχε αναδειχθεί με το εμβληματικό γουέστερν «Butch Cassidy and the Sundance Kid» το 1970, δέχθηκε με χαρά να υποδυθεί τον John Dutton. Χαρούμενος ο Σέρινταν μίλησε κατόπιν με τον επικεφαλής που είχε αναλάβει το πρότζεκτ και του ανήγγειλε πως είχε τον Ρέντφορντ για να λάβει την απίστευτη απάντηση: "αυτό που θέλουμε είναι έναν τύπο σαν τον Ρέντφορντ (We meant a Robert Redford type)".

Τελικά η σειρά «Yellowstone» βγήκε στον τηλεοπτικό αέρα της Paramount καθώς το HBO θεώρησε και το σενάριο και την αγροτική ζωή που παρουσίαζε όχι ταιριαστά στο προφίλ του σταθμού! Η σειρά προβάλλεται και σε streaming στο Peacock.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ