Το συγκινητικό «ευχαριστώ» της 48χρονης ηθοποιού Τζέσικα Τσαστέιν

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέσικα Τσαστέιν (Jessica Chastain) αποκάλυψε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, έχοντας στο πλευρό της, την οικογένειά της.

Μαζί της στην τελετή, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση ήταν η 7χρονη κόρη της, Τζουλιέτα, ο 5χρονος Ογκούστους και ο σύζυγός της, Τζιαν Λούκα Πάσι ντε Πρεπόζουλο (Gian Luca Passi de Preposulo).

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Τζιαν Λούκα και τα παιδιά μου - τα πάντα μου. Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας», είπε στην ομιλία της η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός.

«Μπροστά σε αυτό το αστέρι, νιώθω το βάρος και το μεγάλο δώρο όσων καταφέρνουμε να κάνουμε στο Χόλιγουντ. Για μένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: "Συνέχισε"», συμπλήρωσε η 48χρονη σταρ που έχει γεννηθεί στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια.

«Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που πορεύεστε στον κόσμο, με περιέργεια, χωρίς φόβο, γεμάτα «γιατί», τόσα πολλά «γιατί», που μου θυμίζουν καθημερινά να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναρωτιέμαι», υπογράμμισε. Η πρωταγωνίστρια του «Interstellar», του "The Help - Yπηρέτριες", του "Molly's Game", του Οσκαρικού "Zero Dark Thirty", κ.α., ήταν εντυπωσιακή στην τελετή αποκαλυπτηρίων του 2,819α αστεριού της Λεωφόρου της Δόξας, φορώντας ένα μπλε σκούρο μακρύ φόρεμα Jonathan Cohen με στενό κορσέ και αέρινη φούστα.

Εκτός από την οικογένειά της έδωσαν το παρών στην τελετή, η Φράνσις Φίσερ από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών, οι συμπρωταγωνίστριές της από τη βραβευμένη ταινία «The Help», Βαϊόλα Ντέιβις και Οκτάβια Σπένσερ, ενώ ο θρύλος του κινηματογράφου Αλ Πατσίνο μίλησε για εκείνη από το βήμα της εκδήλωσης.

Η Τζέσικα Τσατσέιν, να θυμίσουμε πως υποδύθηκε την Tammy Faye Bakker, ένα υπαρκτό πρόσωπο στην ταινία "The Eyes of Tammy Faye" (2021), ρόλος που της χάρισε δικαίως το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' γυναικείου ρόλου.