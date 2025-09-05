Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλανθρωπίας

Παγκόσμια ημέρα φιλανθρωπίας σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και η Φίνος Φιλμ έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση.

Η εταιρεία παραγωγής ελληνικών ταινιών συχνά, δημοσιεύει βίντεο-αφιερώματα με σκηνές από διάσημες παραγωγές, με αφορμή τέτοιες ημέρες.

Έτσι κι αυτή τη φορά, στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ανέβηκε ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, που θυμίζουν ότι «υπάρχει ανθρωπιά». Όπως αναφέρεται μάλιστα, στην ανάρτηση, «φιλανθρωπία δεν σημαίνει να έχεις πολλά, σημαίνει να δίνεις με την καρδιά σου».

Πιο συγκεκριμένα, στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, αναφέρεται: «Οι κλασικές ελληνικές ταινίες, εκτός από άπλετο γέλιο, μας θυμίζουν ότι η ανθρωπιά υπάρχει και όταν είναι αληθινή, δεν κάνει θόρυβο, δεν επιδεικνύεται και δεν ζητά αντάλλαγμα. Άλλωστε, φιλανθρωπία δεν σημαίνει να έχεις πολλά, σημαίνει να δίνεις με την καρδιά σου».