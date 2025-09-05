Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλανθρωπίας

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα για την Παγκόσμι...

Δείτε το βίντεο που ανέβηκε στο Instagram της εταιρείας παραγωγής ταινιών

Παγκόσμια ημέρα φιλανθρωπίας σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και η Φίνος Φιλμ έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση.

Η εταιρεία παραγωγής ελληνικών ταινιών συχνά, δημοσιεύει βίντεο-αφιερώματα με σκηνές από διάσημες παραγωγές, με αφορμή τέτοιες ημέρες.

Έτσι κι αυτή τη φορά, στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ανέβηκε ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, που θυμίζουν ότι «υπάρχει ανθρωπιά». Όπως αναφέρεται μάλιστα, στην ανάρτηση, «φιλανθρωπία δεν σημαίνει να έχεις πολλά, σημαίνει να δίνεις με την καρδιά σου».

Πιο συγκεκριμένα, στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, αναφέρεται: «Οι κλασικές ελληνικές ταινίες, εκτός από άπλετο γέλιο, μας θυμίζουν ότι η ανθρωπιά υπάρχει και όταν είναι αληθινή, δεν κάνει θόρυβο, δεν επιδεικνύεται και δεν ζητά αντάλλαγμα. Άλλωστε, φιλανθρωπία δεν σημαίνει να έχεις πολλά, σημαίνει να δίνεις με την καρδιά σου».

Ειδήσεις Τώρα

Συγκίνηση στη συναυλία για τον Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο

Η τραγωδία που έκανε τον Τζόρτζιο Αρμάνι αδιάφορο για τον έρωτα

Μελάνια Τραμπ: Η επανεμφάνισή της στον Λευκό Οίκο σε δείπνο με Ζούκερμπεργκ, Γκέιτς, Κουκ και Άλτμαν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φίνος Φιλμ

Spotlight