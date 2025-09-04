Back to Top
Ο Νίκος Αλιάγας στηρίζει τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο»

Θα ξαναπαίξεις και θα είσαι πιο δυνατός, πρόσθεσε ο δημοσιογράφος για τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου

Τη στήριξή του στον Άρη Μουγκοπέτρο εξέφρασε δημόσια ο Νίκος Αλιάγας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του μουσικού. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έχασε δύο από τα δάχτυλα του χεριού του, λόγω τραυματισμού από κροτίδα.

Το απόγευμα της Τρίτης 3 Σεπτεμβρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου παίζει κλαρίνο πριν από τον τραυματισμό του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έγραψε, κάνοντας tag τον Νίκο Αλιάγα: «Μακάρι να έρθει η στιγμή που θα μπορώ να ξανά παίξω έτσι και να είστε εκεί να σύρετε αυτό το λεβέντικο τσάμικο όπως είχαμε πει».

Με την απάντησή του, ο Νίκος Αλιάγας του εξέφρασε τη στήριξή του, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. «Θα ξαναπαίξεις και θα είσαι πιο δυνατός. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο όσο και να μας ταρακουνάει. Έχει ο Θεός. Σιδερένιος και rendez-vous σύντομα για ένα ραστ! Σιδερένιος να είσαι παλικάρι». δήλωσε.

Τέλος, ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε τον δημοσιογράφο για τη στήριξη, γράφοντάς του: «Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξη! Με τιμάτε τόσο πολύ… Εύχομαι ολόψυχα όλα τα καλά και να είστε πάντα υγιής».

