Ο Νίκος Αλιάγας στηρίζει τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Όλα γίνονται για κάποιον λόγο»

Τη στήριξή του στον Άρη Μουγκοπέτρο εξέφρασε δημόσια ο Νίκος Αλιάγας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του μουσικού. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έχασε δύο από τα δάχτυλα του χεριού του, λόγω τραυματισμού από κροτίδα.

Το απόγευμα της Τρίτης 3 Σεπτεμβρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου παίζει κλαρίνο πριν από τον τραυματισμό του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έγραψε, κάνοντας tag τον Νίκο Αλιάγα: «Μακάρι να έρθει η στιγμή που θα μπορώ να ξανά παίξω έτσι και να είστε εκεί να σύρετε αυτό το λεβέντικο τσάμικο όπως είχαμε πει».