Πάτρα: Συνέλαβαν ηλικιωμένο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 8χρονης

Χειροπέδες πέρασε σε έναν ηλικιωμένο άνδρα η αστυνομία στην Πάτρα, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 8χρονης.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ:

Σύλληψη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ηλικιωμένος άνδρας, διότι προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια 8χρονης, ενεργώντας σε βάρος της χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα.