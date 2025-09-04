Πάτρα: Συνέλαβαν ηλικιωμένο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 8χρονης

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας, προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια 8χρονης, ενεργώντας σε βάρος της χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα
Χειροπέδες πέρασε σε έναν ηλικιωμένο άνδρα η αστυνομία στην Πάτρα, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 8χρονης.
Στην ανακοίνωσή της αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ:
Σύλληψη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ηλικιωμένος άνδρας, διότι προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπεια 8χρονης, ενεργώντας σε βάρος της χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα.
