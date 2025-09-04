Χειροπέδες σε άνδρα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αιγιαλεία

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων και ραδιοσταθμών, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Ειδικότερα, σίμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, πραγματοποίησαν έρευνα σε κοντέινερ του κατηγορούμενου, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν :



• -364- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

• -17,7- γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη

• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

• -1- συσκευή ασυρμάτου και

• -1- κινητό τηλέφωνο



Σε σωματικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και ένα

μεταλλικό μαχαίρι. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου.